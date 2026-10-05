Эта ловушка США и Китая станет тотальным поражением Путина: украинцев ошеломили инсайдом конца войны

Первый реальный шанс для запуска переговоров по завершению войны в Украине может появиться в конце ноября. Так считает финансовый аналитик Алексей Кущ, увязывая возможный перелом с саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

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По его оценке, 18-19 ноября на одной площадке могут оказаться лидеры Китая, США и России Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин. Именно поэтому встреча может стать важной для формирования нового формата международного давления на Кремль.

Кущ считает, что Путин опасается не только давления со стороны Вашингтона, но прежде всего одновременной позиции США и Китая относительно необходимости завершения войны. По его мнению, для Кремля это может существенно сузить возможности геополитического маневра.

"Путин опасается кумулятивного "натиска" на него со стороны США и Китая, поскольку позиция двух крупнейших стран мира существенно сужает горизонт его геополитического маневра. РФ не сможет просто отвергнуть общую позицию по завершению войны со стороны Китая и США", — отметил аналитик.

В то же время, Кущ связывает с приближением ноября активизацию в Украине политических заявлений о необходимости завершения войны. По его мнению, появление так называемой "партии мира" может носить не случайный характер.

Эксперт предполагает, что Москва попытается использовать украинский политический дискурс в качестве аргумента в свою пользу. Кремль, по его оценке, может попытаться переложить ответственность за продление войны на Киев и заявить, что именно украинское общество якобы выступает против завершения боевых действий.

"Единственный шанс для Москвы вырваться из этого "клинча" — это перевести стрелки на Украину, мол, "украинское общество выступает за продолжение войны". Именно поэтому до ноября особенно важно понимать, зачем активизируется дискурс по завершению войны", — подчеркнул Кущ.

Портал "Комментарии" уже писал , что в последние дни в украинском политическом пространстве заметно увеличилось заявление о необходимости искать договоренности с Россией и как можно быстрее завершать войну. Политолог Игорь Рейтерович считает, что появление сразу нескольких подобных сигналов заслуживает отдельного внимания.