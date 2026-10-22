Есть только одна причина: Зеленский объяснил, почему Путин не решится нажать ядерную кнопку

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие. По мнению главы государства, последствия такого шага окажутся настолько серьезными, что Москва рискует потерять международную поддержку, в том числе со стороны влиятельных держав. Об этом Зеленский заявил в интервью Стивену Бартлетту для подкаста The Diary Of A CEO.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Украинский лидер признал, что на фоне российской агрессии нельзя полностью исключать самые опасные сценарии. Однако он убежден: использование ядерного оружия станет для Кремля стратегическим просчетом.

"Я не думаю, что они рискнут применить ядерное оружие. Потому что тогда, я убежден, у них не останется ни одного союзника", — подчеркнул Зеленский, отдельно упомянув США и Китай.

По словам президента, проблема заключается не только в реакции других государств на действия России. Применение ядерного оружия создаст опасный прецедент для всего мира, поскольку может изменить отношение к использованию такого вооружения в будущих конфликтах.

Зеленский обратил внимание, что после первого ядерного удара другие государства могут рассматривать подобный сценарий как допустимый инструмент ведения войны. Это повышает риски эскалации не только в Европе, но и на других континентах, включая Ближний Восток.

При этом глава государства вновь выразил уверенность, что Путин не пойдет на такой шаг. Он объяснил это особенностями российской политической системы, в которой власть и личное положение главы Кремля тесно связаны между собой.

По оценке Зеленского, Путин будет стремиться сохранять существующую систему до конца своей жизни, поскольку она обеспечивает его пребывание у власти. Поэтому президент Украины считает, что российский руководитель не станет добровольно принимать решение, последствия которого могут поставить под угрозу будущее самого режима.

В то же время заявления Зеленского отражают его оценку ситуации, а не гарантируют отсутствие ядерной угрозы. Риски дальнейшей эскалации сохраняются, а позиция Кремля и реальные намерения российского руководства остаются предметом международной обеспокоенности.

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