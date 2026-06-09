Есть две важные причины: в РФ озвучили неожиданные детали привлечения Абрамовича к переговорам с Украиной

Российский бизнесмен Роман Абрамович играл заметную роль в попытках наладить диалог между Украиной и Россией после начала полномасштабной войны. На фоне сообщений о его визите в Киев в мае 2026 года российские журналисты обнародовали новые подробности его участия в переговорном процессе между сторонами.

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По данным источников, украинская сторона еще до февраля 2022 искала альтернативные каналы коммуникации с Москвой. Представители Киева не слишком доверяли официальным переговорщикам Кремля, поэтому рассматривали возможность привлечения человека, который имел бы влияние в российских властных кругах, но в то же время был более открыт к общению. Одним из таких кандидатов стал Роман Абрамович.

После начала полномасштабного вторжения олигарх получил согласие Владимира Путина на участие в неформальных контактах между сторонами. Уже через несколько дней он провел первые встречи с представителями Украины. Тогда стороны согласились с тем, что Абрамович может выступить посредником для передачи сообщений и организации переговоров.

В первые месяцы войны бизнесмен активно путешествовал между несколькими странами, в частности Украиной, Россией, Турцией и Израилем. Сообщается, что он не раз контактировал с украинским руководством, а также способствовал организации дистанционных переговоров через видеосвязь еще до проведения личных встреч делегаций.

Переговорный процесс включал в себя несколько раундов консультаций в Беларуси, Турции и других локациях. Наиболее известной стала встреча в Стамбуле в конце марта 2022, после которой активная фаза переговоров фактически прекратилась. Несмотря на попытки возобновить диалог ситуация резко изменилась после деоккупации Киевской области и обнародования фактов массовых преступлений российских военных в Буче. После этого значительная часть украинских чиновников потеряла всякое желание продолжать контакты через неформальных посредников, а переговорный процесс был фактически заморожен.

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