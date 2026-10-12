Эскалация будет расти в разы: назван единственный способ заставить Путина пойти на перемирие

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут продолжаться минимум до начала зимы, а боевые действия на фронте — обостряться. В то же время Киев усиливает ответ на российские атаки, пытаясь заставить Кремль перейти к предметным переговорам о частичном прекращении огня. Такой прогноз озвучил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в интервью "Главреду".

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По словам аналитика, продолжение российских ударов по энергетическим объектам и обострение ситуации на фронте является базовым сценарием на ближайший период. Однако Украина не ограничивается обороной и наносит ответные удары по стратегическим целям на территории РФ.

"Обратите внимание на нашу проактивную позицию. Россияне начали наносить удары по нашим дата-центрам. Да, это повлекло за собой определенные проблемы, но я подчеркиваю — локальные", — отметил Чаленко.

По его словам, Украина выбрала для ударов российские цифровые объекты. Аналитик утверждает, что украинские силы поразили три из пяти крупных дата-центров компании "Яндекс", что, по его оценке, повлекло за собой серьезные нарушения в их работе.

Чаленко считает, что такие действия имеют не только военное, но и дипломатическое значение: Киев стремится усилить давление на Москву и добиться договоренностей по взаимному прекращению атак на отдельные объекты.

"Это свидетельствует о том, что уровень эскалации и дальше будет расти. И это будет делаться, в частности, для того, чтобы заставить Россию перейти к предметным переговорам о секторальном прекращении огня", — пояснил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, если Россия согласится на полное прекращение огня на два месяца. Однако политтехнолог и соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий сомневается, что кремлевский правитель Владимир Путин примет такое предложение.