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Еще два населенных пункта под контролем РФ: что официально признано оккупированными территориями

Обновленный список Минреинтеграции: статус Андреевки и Константинополя сменился временной оккупацией

21 октября 2026, 16:58
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Недилько Ксения

В Украине официально начали действовать изменения в перечень территорий, находящихся под контролем российских захватчиков или где продолжаются военные действия. Новые правки в законодательстве напрямую затронули Донецкую область, а именно Великоновоселковскую поселковую громаду, где еще два населенных пункта официально получили статус временно оккупированных.

Еще два населенных пункта под контролем РФ: что официально признано оккупированными территориями

Иллюстративное фото

Речь идет о селах Андреевке и Константинополе. Согласно государственному реестру, российские войска установили контроль над этими территориями еще с 9 июля 2026 года.

Такое изменение статуса существенно ограничивает возможности местных жителей по фиксации разрушений.

"Новый юридический статус населенного пункта оказывает непосредственное влияние на государственную помощь, в частности на участие в программе "еВосстановление", — объясняют эксперты по вопросам жилищных компенсаций. — Если в рамках зоны активных военных действий специалисты имеют право осуществлять удаленный мониторинг и обследование поврежденных домов, то на захваченных врагом территориях такой механизм полностью заблокирован".

В общем, ситуация в Великоновоселковской громаде остается крайне тяжелой. Из 29 входящих в ее состав городов и сел под российской оккупацией оказались уже 25 населенных пунктов, включая административный центр — поселок Великая Новоселка.

В настоящее время под контролем Сил обороны Украины находятся только четыре села громады, которые ежедневно подвергаются обстрелам.

"Остальные четыре населенных пункта громады — Алексеевка, Новоукраинка, Зеленый Кут и Богатырь — пока не находятся в оккупации, — отмечается в мониторинговых отчетах по ситуации в безопасности в регионе. — Тем не менее, они официально классифицируются как зона ведения интенсивных и активных боевых действий".

Чиновники призывают эвакуированных жителей громады внимательно следить за обновлением перечня, ведь от правок Минреинтеграции зависит порядок начисления социальных выплат, предоставление справок ВПЛ и последующая процедура оформления компенсаций за уничтоженное имущество.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Славянске произошел вражеский удар по дому, где погибли 7 человек, в том числе спасатель ГСЧС.



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