Еще два населенных пункта под контролем РФ: что официально признано оккупированными территориями

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Недилько Ксения
В Украине официально начали действовать изменения в перечень территорий, находящихся под контролем российских захватчиков или где продолжаются военные действия. Новые правки в законодательстве напрямую затронули Донецкую область, а именно Великоновоселковскую поселковую громаду, где еще два населенных пункта официально получили статус временно оккупированных.
Иллюстративное фото
Речь идет о селах Андреевке и Константинополе. Согласно государственному реестру, российские войска установили контроль над этими территориями еще с 9 июля 2026 года.
Такое изменение статуса существенно ограничивает возможности местных жителей по фиксации разрушений.
В общем, ситуация в Великоновоселковской громаде остается крайне тяжелой. Из 29 входящих в ее состав городов и сел под российской оккупацией оказались уже 25 населенных пунктов, включая административный центр — поселок Великая Новоселка.
В настоящее время под контролем Сил обороны Украины находятся только четыре села громады, которые ежедневно подвергаются обстрелам.
Чиновники призывают эвакуированных жителей громады внимательно следить за обновлением перечня, ведь от правок Минреинтеграции зависит порядок начисления социальных выплат, предоставление справок ВПЛ и последующая процедура оформления компенсаций за уничтоженное имущество.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Славянске произошел вражеский удар по дому, где погибли 7 человек, в том числе спасатель ГСЧС.