ЕС таки выполнит свое обещание: Украине скоро обещают хорошие новости

Евросоюз намерен полностью выполнить нынешнее обязательство и передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов до октября. Об этом сообщила верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас во время выступления в Европарламенте.

Фото: из открытых источников

По ее словам, уже передано около 80% от обещанного объема боеприпасов, а остальные планируют доставить в течение следующих месяцев. Каллас также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС предоставила Украине почти 169 миллиардов евро финансовой помощи, из которых более 63 миллиардов были направлены непосредственно на укрепление оборонных сил.

Она подчеркнула, что только в этом году государства-члены ЕС выделят в поддержку обороны Украины 25 миллиардов евро – это рекордный показатель за всю историю помощи.

Каллас выделила три основных направления поддержки ЕС: мощные вооруженные силы Украины, укрепление внутренней безопасности и устойчивости через гражданские миссии, а также развитие оборонной промышленности.

Она добавила, что самый большой вклад в развитие оборонного сектора Украины делается за счет доходов от замороженных активов России. Представитель ЕС подчеркнула, что эти активы должны оставаться замороженными, пока продолжается агрессия РФ и не будет компенсирован ущерб, нанесенный Украине.

"Европейский Совет четко высказался по этому вопросу — это обязательство нужно выполнить", — отметила Каллас.

Кроме того, она подчеркнула, что вступление Украины в ЕС является символом надежды украинцев на свободное и процветающее будущее и призвала к открытию первого кластера в переговорном процессе.

Верховная представительница напомнила, что, несмотря на ожидания России, Украина не потеряла решимости, а Европа должна поддерживать ее в этой борьбе, ведь безопасность Украины – это также безопасность всей Европы.

