Президент Украины Владимир Зеленский во время Генассамблеи ООН встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась 40 минут и, по словам Зеленского, стороны обсудили ключевые моменты.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что за столь короткое время стороны только затронули главные темы, без перспективы решения. По его словам, встреча состоялась, в чем-то полезная, но точно не прорывная. Один из главных плюсов встречи является то, что Зеленский встречается с Трампом, а Путин – нет. В этом, отметил эксперт, Украина выигрывает.

Политолог отметил, что самый интересующий нас вопрос, по сути, поставлен на долгую паузу. Зеленский рассказывает, что вместо поставок ракет в Patriot, он требовал у Трампа лицензию на производство, отметил эксперт.

"Украина собирается за полтора года запустить производство. А за полтора года вообще от Киева что останется? То есть Зеленский проморгал со своими фейерпоинтами, потратил невероятные суммы денег и не построил противоракетную оборону, не построил атакующих баллистических ракет. Все расточительство сейчас вылезает Зеленскому боком", — отметил эксперт.

Цыбулько добавил, что Трамп не прикроет эту расточительность.

"Украинцы видят, что во время войны Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу Украины", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, план Зеленского по поводу 40 дней принуждения РФ к миру привел к значительной эскалации. И теперь, отметил политик, Украине приходится просить о перемирии.