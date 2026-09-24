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Эксперт шокировал: "Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу"

Политолог Цыбулько рассказал о расточительстве Зеленского во время войны

24 сентября 2026, 15:18
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский во время Генассамблеи ООН встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась 40 минут и, по словам Зеленского, стороны обсудили ключевые моменты.

Эксперт шокировал: "Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что за столь короткое время стороны только затронули главные темы, без перспективы решения. По его словам, встреча состоялась, в чем-то полезная, но точно не прорывная. Один из главных плюсов встречи является то, что Зеленский встречается с Трампом, а Путин – нет. В этом, отметил эксперт, Украина выигрывает.

Политолог отметил, что самый интересующий нас вопрос, по сути, поставлен на долгую паузу. Зеленский рассказывает, что вместо поставок ракет в Patriot, он требовал у Трампа лицензию на производство, отметил эксперт.

"Украина собирается за полтора года запустить производство. А за полтора года вообще от Киева что останется? То есть Зеленский проморгал со своими фейерпоинтами, потратил невероятные суммы денег и не построил противоракетную оборону, не построил атакующих баллистических ракет. Все расточительство сейчас вылезает Зеленскому боком", — отметил эксперт.

Цыбулько добавил, что Трамп не прикроет эту расточительность.

"Украинцы видят, что во время войны Зеленский тратит деньги на поражение Украины, а не на победу Украины", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, план Зеленского по поводу 40 дней принуждения РФ к миру привел к значительной эскалации. И теперь, отметил политик, Украине приходится просить о перемирии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M7zyUphaG30
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