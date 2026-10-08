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Эксперт шокировал правдой: насколько действительно эффективны украинские дроны и ракета "Фламинго"

Эксперт Ступак рассказал об эффективности попаданий украинских дронов и ракеты "Фламинго"

8 октября 2026, 22:19
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Кречмаровская Наталия

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал, что средняя эффективность украинских ракет "Фламинго" на август составила примерно 15%. То есть, уточнил, 15% из запущенного оно долетело до цели. По его словам, это была информация западной статистики.

Эксперт шокировал правдой: насколько действительно эффективны украинские дроны и ракета "Фламинго"

Дроны. Фото портал "Комментарии"

"Они анализировали заявленные случаи и попадали 15% общезапущенных ракет", — заметил Ступак.

По его словам, в 2023 году максимальная эффективность украинских дронов была на уровне 75%.

"То есть запустили сотню, 75 долетело. Это лучший результат. Худший результат был 25%. То есть из сотни запущенных, только 25 долетало. Со временем россияне нашли противодействие, и скопировали наши изделия, мобильные огневые группы… Последние цифры, которые я слышал от наших военных, – это примерно 10% эффективность попадания”, — отметил эксперт.

По его словам, неизвестно то ли это от количества запущенных дронов, ведь запускают не только со взрывчаткой, но и обманки, или это только дроны со взрывчаткой. Однако общее – 10%, подытожил Иван Ступак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что системные обстрелы Киева снова привлекли внимание к вопросу — когда украинская баллистика улетит на Москву. Эксперты разделились в оценках ситуации. Военный эксперт Роман Свита отметил, что уже второй год видим анонсы, теперь очередной, что к концу осени полетит баллистика. И по его словам, непонятно, когда вообще будет украинская баллистика.

Однако политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что баллистика уже летает. И, по его словам, летает там, где нужно.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ela2_-pd_j4
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