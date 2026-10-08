Эксперт шокировал правдой: насколько действительно эффективны украинские дроны и ракета "Фламинго"

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Кречмаровская Наталия
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал, что средняя эффективность украинских ракет "Фламинго" на август составила примерно 15%. То есть, уточнил, 15% из запущенного оно долетело до цели. По его словам, это была информация западной статистики.
Дроны. Фото портал "Комментарии"
По его словам, в 2023 году максимальная эффективность украинских дронов была на уровне 75%.
По его словам, неизвестно то ли это от количества запущенных дронов, ведь запускают не только со взрывчаткой, но и обманки, или это только дроны со взрывчаткой. Однако общее – 10%, подытожил Иван Ступак.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что системные обстрелы Киева снова привлекли внимание к вопросу — когда украинская баллистика улетит на Москву. Эксперты разделились в оценках ситуации. Военный эксперт Роман Свита отметил, что уже второй год видим анонсы, теперь очередной, что к концу осени полетит баллистика. И по его словам, непонятно, когда вообще будет украинская баллистика.
Однако политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что баллистика уже летает. И, по его словам, летает там, где нужно.