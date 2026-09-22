Экс-мэр Белгорода погиб на войне в Украине: на фронт он отправился прямо из колонии

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев, ранее осужденный за получение взятки, погиб на войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Обстоятельства его гибели и место, где именно он был ликвидирован, пока не раскрываются.

Константин Полежаев. Фото: из открытых источников

Полежаев возглавлял Белгород с 2015 по 2019 год, после чего занял должность заместителя губернатора Белгородской области. Однако его карьера завершилась уголовным делом.

В 2024 году суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в размере 18 млн рублей. По приговору Полежаев должен был провести пять лет в колонии. При этом незадолго до вступления судебного решения в силу он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на войну против Украины.

После его отправки на фронт российский апелляционный суд приостановил производство по делу. Таким образом, вместо отбывания назначенного наказания бывший чиновник оказался в зоне боевых действий в составе российских сил.

Теперь российские источники сообщили о его гибели. Официальной информации о дате и обстоятельствах смерти бывшего мэра Белгорода пока нет.

Случай Полежаева вписывается в более широкую практику привлечения осужденных и других категорий граждан к участию в войне России против Украины. Контракт с Минобороны в таких случаях позволяет военнослужащим из числа заключенных избежать или приостановить исполнение наказания при соблюдении установленных российским законодательством условий.

Ранее сообщалось об активизации боевых действий на различных направлениях фронта. В частности, на севере Донецкой области продолжаются российские наступательные действия, в том числе с участием подразделений Третьего армейского корпуса.

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