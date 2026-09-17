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Две пусковые С-400 под ударом: ВСУ атаковали военные объекты РФ сразу на нескольких направлениях

В Брянской области поражены установки российской ПВО, возле Донецка - объект с ударными дронами, еще несколько ударов пришлись на склады и районы сосредоточения войск

17 сентября 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины 16 сентября и ночью на 17 сентября поразили ряд важных военных объектов российских войск. Среди целей – две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области РФ, объект с ударными беспилотниками, склады и районы сосредоточения личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Две пусковые С-400 под ударом: ВСУ атаковали военные объекты РФ сразу на нескольких направлениях

Установки С-400. Фото: из открытых источников

Две пусковые установки российского зенитного ракетного комплекса С-400 были поражены в районе населённого пункта Выгоничи Брянской области. Этот комплекс относится к основным системам противовоздушной обороны России и предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами.

Еще один удар украинские военные нанесли в районе временно оккупированного Донецка. Там было поражено место, где российские войска хранили, готовили к применению и запускали ударные БПЛА.

Отдельно Силы обороны атаковали российскую логистику. По данным Генштаба, в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске были поражены склады материально-технических средств.

Под удар также попали районы сосредоточения русских военных. Речь идет о Стрелковом на Херсонщине и Дружном в Луганской области.

В Генштабе подчеркнули, что операции против ключевых военных целей российских сил продолжаются. В то же время, обнародованные данные касаются именно заявленных впечатлений: информации о масштабах повреждений и окончательных потерях российской стороны в сообщении Генштаба не приведены.

С-400 "Триумф" является российским зенитным ракетным комплексом большой и средней дальности. В его состав входят пусковые установки, радиолокационные средства и командный пункт. Россия заявляет о возможности поражения отдельных целей на дальности до 400 км.

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