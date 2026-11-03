Два крупных города Украины окажутся на грани уничтожения: эксперт предупредил о страшном приказе Путина



















Российская армия может сосредоточить основное наступательное давление на Покровском и Краматорском направлениях, пытаясь одновременно заставить Украину опрокидывать резервы на другие участки фронта. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан.

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По его словам, активность российских войск в Херсонской области может иметь не только локальную тактическую цель. Эксперт считает, что противник пытается создать дополнительные проблемы для украинской обороны, чтобы заставить командование отвлекать силы из Донбасса.

"Основной удар будет там, где мы уже говорили — в сторону Покровска, Краматорска. Там будет мощное давление", — заявил Свитан.

Он пояснил, что российские войска могут пытаться укрепиться в районе микрорайона Корабел в Херсоне. Даже если такая операция не будет иметь значительный самостоятельный военный результат, она, по оценке эксперта, может заставить украинское командование перебрасывать туда подразделения.

"Россияне могут понести там значительные потери, но выполнят стратегическую задачу, если заставят нас уменьшить плотность войск на Покровском направлении", — пояснил военный эксперт.

Рассвет также обратил внимание на Запорожское направление, где, по его словам, россияне ранее сформировали значительную группировку. Если там не удастся достичь поставленных целей, часть сил противник может опрокинуть на Донбасс.

По мнению эксперта, у России уже нет достаточных возможностей одинаково интенсивно действовать по всей линии фронта. Поэтому ее командование может выбирать одно или два приоритетных направления и концентрировать основные ресурсы.

Именно поэтому, считает Свитан, Украине важно учитывать не только локальные атаки противника, но и возможный замысел по растягиванию украинских резервов перед усилением наступления на Донбассе.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия могла использовать гуманитарную ситуацию в районе Олешек в Херсонской области как прикрытие для усиления своих войск на левом берегу Днепра. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан, комментируя временную паузу в боевых действиях и последующее возобновление российских атак.