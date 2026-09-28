Другого сценария быть не может: названо жесткое условие, которое заставит Путина прекратить войну в Украине

Украинские удары по Москве сами по себе не заставят Владимира Путина прекратить войну против Украины. В то же время это, по мнению журналиста Виталия Портникова, не означает, что Киев должен отказаться от ответных ударов по территории России.

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Об этом Портников заявил в эфире "Эспрессо". Журналист призвал не ожидать атак по российской столице автоматического политического результата, ведь Москва может использовать потери среди собственного населения как оправдание для дальнейшей эскалации.

"Нужно не питать иллюзий и думать, что эти удары приведут к тем результатам, которых мы ожидаем. Я не говорю, что Украина не должна бить в ответ. Но я говорю — не надейтесь на результат, на который вы рассчитываете, потому что мы имеем дело с авторитарным режимом", — отметил Портников.

По его словам, российские власти способны воспринимать даже гибель своих граждан не как повод для остановки войны, а аргумент для усиления атак против Украины. Именно поэтому, считает журналист, оценивать эффективность ударов только по уровню общественного недовольства в России неправильно.

В то же время, Портников назвал условие, которое, по его убеждению, может реально заставить Кремль согласиться на завершение войны. Речь идет о ситуации, когда у России не останется достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

"Никакой другой возможности остановить российско-украинскую войну никогда не было, нет и, поверьте мне, в ближайшие годы этого ужасного противостояния не будет. Даже если мы сможем наносить такие удары по российской столице, которые будут приводить к гибели людей в городе", — сказал журналист.

При этом он подчеркнул, что Украина не должна копировать методы ведения войны Россией.

"Я уверен, что Украина не должна вести войну такими средствами, как Россия", — подчеркнул Портников.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия продолжает адаптировать свою финансовую систему к санкционному давлению и создавать альтернативные маршруты для международных платежей. Главное управление разведки Украины обновило раздел "Финансы войны" на портале War&Sanctions и обнародовало информацию о новых механизмах, которые могут использоваться для обеспечения российской военной экономики.