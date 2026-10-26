Дроны уже долетают до Львова: как Россия расширяет угрозу и чем Украина отвечает

Российские реактивные беспилотники все чаще появляются над западными регионами Украины, в том числе Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областями. Как объяснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, такие аппараты способны преодолевать значительные расстояния и по характеристикам приближаются к крылатым ракетам.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Дальность полета зависит от оснащения беспилотника. Если уменьшить боевую часть или отказаться от части оборудования, освободившееся пространство можно использовать для дополнительного топлива. В таком случае аппарат способен лететь дальше и выполнять разведывательные задачи над западными областями. По словам Игната, противник также проверяет возможности новых моделей. Например, "Герань-5" по форме и конструкции напоминает ракету-дрон.

Украинская ПВО постепенно повышает эффективность борьбы с такими целями. По словам представителя Воздушных сил, во время отдельных атак удавалось сбивать до 85% реактивных беспилотников. Однако даже несколько аппаратов, прорвавшихся сквозь оборону, могут повредить подстанцию, склад или нарушить железнодорожное сообщение. Дополнительную сложность создают туман, дождь и плотная облачность.

Против реактивных дронов результативно работает истребительная авиация. Также применяются зенитные ракетные комплексы, ПЗРК, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и автоматизированные пулеметные турели. Игнат рассказал, что известны случаи, когда турели, оснащенные системами захвата и сопровождения целей, сбивали даже реактивные беспилотники.

Параллельно Украина испытывает реактивные дроны-перехватчики. Чтобы догнать "Герань", летящую примерно со скоростью 400 км/ч, перехватчику, по оценке Игната, необходимо развивать условные 800 км/ч или больше. Такие аппараты дешевле реактивных ударных дронов, поэтому их развитие может стать важной частью противовоздушной обороны.

Еще один вызов – боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т". По приведенным Игнатом данным, в прошлом месяце применили около 350 таких аппаратов. Они могут преодолевать до 600 км и развивать скорость около 600 км/ч. Представитель Воздушных сил отмечает, что противник наращивает их применение, хотя масштабы производства пока остаются неясными.

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