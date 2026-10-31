Дроны атаковали нефтяной комплекс в Уфе: пожар вспыхнул сразу возле трех российских НПЗ

В российской Уфе после ночной атаки беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. Под удар попала Северная промышленная зона города, где практически вплотную друг к другу расположены три крупных НПЗ, принадлежащих структуре "Башнефти". Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-аналитиков и мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Удар по НПЗ в Уфе. Фото: из открытых источников

Около трех часов ночи в Башкортостане объявили угрозу атаки беспилотников. Примерно через час жители Уфы начали сообщать в местных сообществах о звуках, похожих на взрывы. Позже появились фотографии пожара в промышленной зоне.

По предварительной оценке OSINT-аналитиков, изучивших снимки очевидцев, возгорание могло произойти на территории завода "Башнефть-Новойл". Предположительно, огонь затронул установку каталитического риформинга Л-35.

Это важный производственный объект, на котором получают риформат – высокооктановый компонент автомобильного бензина. Кроме того, установка производит водород, необходимый для очистки моторного топлива. Ее длительная остановка может осложнить выпуск современных видов бензина и повлиять на работу отдельных технологических цепочек предприятия.

При этом жители города утверждают, что беспилотники могли атаковать сразу два предприятия. Однако эта информация пока не получила независимого подтверждения. Масштабы повреждений и возможные последствия для производства также остаются неизвестными.

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс включает три предприятия: "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ". Все они входят в структуру "Башнефти", принадлежащей "Роснефти".

Совокупная мощность трех заводов позволяет перерабатывать до 23,5 млн тонн сырья ежегодно. Предприятия выпускают бензин класса "Евро-6", дизельное топливо, авиационный керосин и промышленные масла.

Особое значение этой атаке придает расположение объектов: повреждение одного из технологических звеньев может сказаться на работе отдельных производственных процессов всего комплекса. Уфа находится примерно в 1400 километрах по прямой от украинской границы.

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