В Никополе Днепропетровской области российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому микроавтобусу. В результате атаки погибли два человека, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Фото: из открытых источников

Среди пострадавших две 12-летние девочки. Детей доставили в больницу, где они находятся под наблюдением медиков. По предварительной информации, их состояние оценивается как средней тяжести.

Также в медицинские учреждения госпитализировали еще пятерых взрослых. Самые тяжелые травмы получили три человека — двое мужчин в возрасте 43 и 54 лет и 46-летняя женщина. Другим пострадавшим оказали необходимую помощь, после чего они продолжат лечение амбулаторно.

Удар полностью уничтожил микроавтобус, а на месте попадания работают экстренные службы и правоохранители, документирующие последствия атаки.

Это не первый подобный случай в Никополе. Ранее российские войска уже применяли FPV-дроны против гражданских на дорогах города. Тогда в результате атаки погибли три человека, среди которых 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и человек с инвалидностью. По информации местных властей, удар был нанесен сознательно по гражданским, находившимся на открытом участке дороги.

Никополь регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников из-за близости к временно оккупированной территории. Российские войска систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре и транспорту, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские Силы обороны работают над тем, чтобы постепенно истощить военный потенциал России и приблизить момент, когда ее возможности начнут сокращаться. Об этом в интервью The Times заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.