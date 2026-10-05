Драпатый отменил решение Сырского: какая угроза нависла на Запорожском направлении

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый пересмотрел решение своего предшественника Александра Сырского о переброске 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск на Волынь. Вместо пребывания в западном регионе военных направили в Запорожское направление, где, по данным журналистов "Украинской правды", Россия накапливает силы вблизи Гуляйполя.

Драпатый отменил решение Сырского

Как пишет "Украинская правда", в начале лета Сырский перевел 7-й корпус из Добропольского направления в Донецкой области на Волынь. По информации источников, это решение было связано с ожиданием возможного наступления с территории Беларуси.

После назначения главнокомандующим Драпатий просмотрел это распоряжение. По словам военных, которые пообщались с "Украинской правдой", они провели на Волыни не более двух недель, после чего отправились в Запорожье.

"Нам поставили задачу усилить УВ "Юг" новым корпусом", — рассказали бойцы.

По данным источников, вблизи Гуляйполя российские войска накапливают ресурсы для возможного наступления. Один из рисков состоит в попытке охватить Запорожье с восточного направления.

По информации журналистов, в состав усиления корпуса вошли дополнительные подразделения, в том числе 225-й отдельный штурмовой полк. Военные отметили, что предпочли бы воевать своим составом подразделений, поскольку это способствует лучшему взаимодействию.

В материале "Украинской правды" также идет речь о более широких изменениях в военном управлении. По словам собеседников издания, Драпатий стремится предоставить командирам больше самостоятельности в принятии решений, а также вернуть командованию Объединенных сил более широкие полномочия по управлению войсками на фронте. Еще одно направление изменений – перевод подразделений Сил обороны на систему ситуационной осведомленности "Дельта". По информации источников журналистов, эти шаги являются частью пересмотра подходов к управлению войсками после смены главнокомандующего.

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