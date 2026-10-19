Донбасс в обмен на гарантии США и Европы: опрос показал, что думают украинцы

Большинство украинцев не поддерживают передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Категорически неприемлемым такой сценарий считают 61% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8-16 октября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, согласиться на подобную уступку готовы 35% респондентов. При этом социологи отмечают, что большинство из них признают сложность такого решения. Еще 4% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

По данным КМИС, по сравнению с концом июля – началом августа статистически значимых изменений в общественных настроениях не произошло.

Социологи отдельно сравнили ответы участников опроса, которых опрашивали до и после объявления "дизельного соглашения" и последующего давления на Украину. Среди респондентов, ответивших 8-9 октября, категорически против передачи Донбасса были 57%. В период с 10 по 16 октября этот показатель составил 62%.

В КМИС подчеркивают, что разница находится в пределах статистической погрешности. Тем не менее результаты пока не свидетельствуют о росте готовности украинцев принять подобное предложение.

"По крайней мере, пока кампания давления на Украину не привела к более высокой готовности принять это предложение", — отмечают социологи.

Отрицательное отношение к передаче территорий фиксируется во всех регионах страны: такое решение отвергают как минимум половина опрошенных или большинство респондентов.

Результаты исследования показывают, что гарантии безопасности сами по себе не делают территориальные уступки приемлемыми для значительной части украинского общества. При этом опрос отражает мнение респондентов на момент проведения исследования, а не окончательную позицию всех граждан по возможным условиям завершения войны.

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