Донбасс уже никогда не достанется Путину: стало известно о шокирующем улььтиматуме для армии РФ

Российская армия могла приостановить осеннюю наступательную операцию в Донецкой области и перейти к обороне из-за проблем с обеспечением горючим. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы приказал оккупационным войскам остановить наступательные действия. Причиной такого решения называют дефицит горючего на территории России. Об этом сообщил блоггер Михаил Рогоза в своем аккаунте в соцсети X.

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По его информации, горючее, которое российская армия накапливала для осеннего наступления в Донецкой области, теперь могут отправить в Москву. Российская столица якобы снова столкнулась с нехваткой горючего из-за возобновления украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

Утверждается, что Кремль принял решение после атаки на НПЗ в Капотне. В случае подтверждения этой информации, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с логистикой и обеспечением российской группировки на фронте.

В то же время полного прекращения боевых действий в Донецкой области ожидать не стоит. По оценке Рогозы, оккупанты и дальше будут осуществлять локальные атаки, чтобы российский Генштаб мог отчитываться о якобы захвате новых украинских территорий.

Блогер также подчеркнул, что российские войска снова не смогли выполнить приказ диктатора Владимира Путина по поводу захвата всей Донецкой области до конца 2026 года. По его мнению, оккупационная армия не сможет добиться этой цели и в 2027 году.

Самым сложным для российских войск Рогоза назвал ситуацию на направлениях Славянска и Краматорска. Кроме того, оккупанты продолжают погружать в городских боях за Константиновку.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что политолог Игорь Рейтерович считает, что надежды Владимира Путина на трехстороннюю встречу с президентами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, во время которой можно было бы обсудить будущее Украины, пока не имеют реальных перспектив.