Донбасс Путину "не по зубам": на что Кремль готов пойти ради завершения войны

Ситуация в РФ ухудшается, как отмечают эксперты, огромные потери на фронте, экономика трещит, санкции давят. С одной стороны лидер РФ, возможно, хочет завершить войну, пока не потерял страну, с другой — ставит ультиматум относительно получения полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Хочет ли Путин завершить войну в Украине как можно быстрее, даже без всего Донбасса, и какие реальные планы Кремля ответили три модели искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По оценке Gemini, захват Донбасса – не конечная цель Кремля. Главный интерес Путина заключается в контроле над будущим Украины и изменении европейской системы безопасности.

В то же время, российская экономика сталкивается с последствиями рекордных военных расходов, инфляции и дефицита кадров. Изнуряются и запасы бронетехники, а новая мобилизация может усилить социальное напряжение.

Однако отказ от Донбасса грозит мифу о победе, продвигаемой Кремлем внутри страны. Потому, по мнению Gemini, Путину нужна не капитуляция перед обстоятельствами, а пауза на собственных условиях, которая позволит ослабить санкционное давление и сохранить рычаги влияния на Киев.

Grok не согласен с тезисом, что Путин действительно спешит завершить войну без всего Донбасса. По мнению чат-бота, Кремль может использовать переговоры для получения экономических уступок, в то же время продолжая военное давление на Украину.

Донбасс для Путина – символ победы, который должен оправдать огромные человеческие потери. Без него завершение войны может выглядеть внутри России как провал.

Grok считает, что Кремль может рассчитывать на усталость Запада и ослабление Украины из-за ударов по энергетике. Поэтому скорое завершение войны без территориальных достижений, которые Путин сможет оказать как победу, маловероятно.

DeepSeek объясняет возможное стремление Путина к паузе страхом политического поражения. Завершение войны без результата, который можно объявить победой, может угрожать его положению и безопасности.

Второй фактор – экономика. Длительная война нуждается в значительных ресурсах, а падение доходов от нефти и газа усиливает давление на бюджет, бизнес и общество.

По версии DeepSeek, Кремль может стремиться заморозить конфликт, чтобы сберечь лицо, перегруппироваться и продолжить давление на Украину другими методами. Это скорее способ сохранить власть и возможности для дальнейших действий, чем жест ради мира.

Все три чата сходятся на том, что Донбасс для Путина имеет не только территориальное, но и политическое значение, а возможное прекращение боевых действий может быть способом сохранить ресурсы и контроль над ситуацией.

Отличаются акценты: Gemini отмечает экономическое истощение и изменение европейской безопасности, Grok — на затягивании переговоров и попытках дождаться ослабления Украины, а DeepSeek — на страхе потерять власть.

Вывод: модели ИИ дали аналитические оценки, однако это не доказательство готовности Кремля отказаться от своих целей и завершить войну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение Путина может превратить Россию в пепел.



