Донбасс, энергетика и гарантии безопасности: на что США готовы пойти ради Украины

В США 9 и 10 октября пройдут переговоры по войне в Украине. Ожидания, учитывая заявления лидеров стран накануне, не слишком оптимистичны. Однако шанс есть. Искусственный интеллект поделился мнением – на какие результаты могут надеяться украинцы.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

По мнению Gemini, нынешний этап переговоров — это, прежде всего, борьба за правила будущего урегулирования, а не подготовка готового мирного соглашения. Быстрого решения, мгновенно остановит войну, ожидать не стоит.

В то же время, встречи могут помочь Украине согласовать позиции с западными партнерами, добиться усиления санкционного давления и военной поддержки. Главный результат, на который могут надеяться украинцы, – недопущение кулуарных договоренностей "о нас без нас" и формирование дорожной карты для возможного трехстороннего диалога на более выгодных для Киева условиях.

Чат-бот Grok также не прогнозирует скорый мир. По его оценке, одним из возможных результатов переговоров может стать частичное прекращение ударов по энергетическим объектам и судоходству. Это могло бы дать Украине определенную передышку зимой и снизить риски для городов.

Среди других возможных результатов чат-бот называет увеличение поставок средств противовоздушной обороны, ускорение финансовой помощи и усиление давления на Москву – страну-агрессорку. Также он предполагает, что стороны могут договориться о следующем раунде переговоров с участием российской стороны.

В то же время Grok отмечает: Путин продолжает требовать Донбасс, а значит, перспективы полноценного мирного соглашения остаются туманными.

DeepSeek оценивает перспективы еще более осторожно. Чат-бот обращает внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, который, по приведенному ответу, сказал, что "дипломатическое решение ускользнуло". Среди главных преград DeepSeek называет требование Москвы установить полный контроль над Донбассом и несогласие Киева на такие условия.

В то же время, чат-бот указывает на возможные изменения в американском плане: по его словам, из документа исчезли требования немедленного вывода украинских войск из Донецкой области и признания оккупированных территорий российскими. Это DeepSeek расценивает как тактическую уступку, а не прорыв.

Наиболее реалистичным сценарием он считает частичное перемирие по энергетике и зерновым коридорам. Однако даже такая договоренность остается неуверенной из-за отсутствия заинтересованности России. DeepSeek также отмечает, что вопрос территориальных уступок для Украины принципиален.

Все три модели сходятся в главном: ожидать скорого завершения войны после переговоров в США не стоит. Наиболее предметным результатом считают возможные частичное перемирие, а также продолжение военной и финансовой поддержки Украины.

Разница – в акцентах. Gemini сосредоточена на защите украинских интересов за столом переговоров. Grok подробнее описывает возможные практические результаты – от ограничения ударов до дополнительной помощи. DeepSeek отмечает противоречия Донбасса и ограниченность возможных уступок.

Итак, по оценкам чат-ботов, ближайший результат переговоров – скорее попытка уменьшить интенсивность войны и выиграть время, чем достижение полноценного мира. В то же время, это сценарии, приведенные моделями, а не подтвержденные договоренности сторон.

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