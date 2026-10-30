Дом уничтожила Россия, землю продали на аукционе: что получили жители Тернополя вместо квартир

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Кречмаровская Наталия
С начала полномасштабного вторжения Россия продолжает атаковать украинские города, разрушая жилые дома и оставляя людей без домов. Не обошли вражеские удары и Тернополь: часть поврежденного жилья удалось восстановить, однако один многоквартирный дом пришлось полностью демонтировать. Портал "Комментарии" узнал, что получили владельцы вместо квартир.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
В Тернопольском городском совете сообщили, что от полномасштабного российского военного вторжения до 1 октября 2026 года в результате вражеских атак повреждены два многоквартирных жилых дома. Их отремонтировали в 2025 и 2026 годах.
Также был разрушен один многоквартирный жилой дом. В 2025 году произведен его демонтаж.
По данным городского совета, ударной волной были повреждены окна в более чем 16 жилых домах. Чиновники сообщили, что за счет бюджетных средств восстановлено 663 окна.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что в Ивано-Франковском городском совете сообщили, что по состоянию на 1 октября 2026 года жилые дома в г. Ивано-Франковске не были разрушены.
В городском совете сообщили, что в 2026 году в Ивано-Франковске был поврежден один многоквартирный жилой дом — его восстановили.