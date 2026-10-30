Дом уничтожила Россия, землю продали на аукционе: что получили жители Тернополя вместо квартир

С начала полномасштабного вторжения Россия продолжает атаковать украинские города, разрушая жилые дома и оставляя людей без домов. Не обошли вражеские удары и Тернополь: часть поврежденного жилья удалось восстановить, однако один многоквартирный дом пришлось полностью демонтировать. Портал "Комментарии" узнал, что получили владельцы вместо квартир.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Тернопольском городском совете сообщили, что от полномасштабного российского военного вторжения до 1 октября 2026 года в результате вражеских атак повреждены два многоквартирных жилых дома. Их отремонтировали в 2025 и 2026 годах.

Также был разрушен один многоквартирный жилой дом. В 2025 году произведен его демонтаж.

"Жителям дома предоставлены ваучеры для приобретения нового жилья. Земельный участок, на котором располагался дом, реализован на аукционе, а полученные средства переданы его жильцам", — говорится в сообщении.

По данным городского совета, ударной волной были повреждены окна в более чем 16 жилых домах. Чиновники сообщили, что за счет бюджетных средств восстановлено 663 окна.

"Общий объем бюджетных средств, использованных на проведение восстановительных работ в течение указанного периода, составляет 25 349,213 тыс. грн. Финансирование осуществлялось за счет средств государственного и местного бюджетов. По состоянию на дату предоставления ответа потребность в дополнительном финансировании проектов по восстановлению многоквартирных жилых домов в городе Тернополе отсутствует", — подытожил.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что в Ивано-Франковском городском совете сообщили, что по состоянию на 1 октября 2026 года жилые дома в г. Ивано-Франковске не были разрушены.

В городском совете сообщили, что в 2026 году в Ивано-Франковске был поврежден один многоквартирный жилой дом — его восстановили.