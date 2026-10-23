"Доллар по 150 и это без паники": Коломойский дал шокирующий прогноз по войне

В украинском информационном поле идет дискуссия об условиях прекращения войны, перемирия и т.д.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о ситуации в экономике и спрогнозировал, когда и как закончится война.

Что касается установления перемирия, он отметил, что нужно ответить на ряд вопросов, что будет потом.

"Перемирие? Ок. Что с армией делать? Что с мужчинами за границу? И самое главное — Европа будет продолжать деньги давать, когда мир начнется", — указал на вопрос бизнесмен.

Также он очертил ситуацию в экономике.

"Минус зерно, минус металлургия. Экспортного потенциала, дай бог, чтобы был там 15-20 млрд. Импорт 70. То есть сальдо внешней торговли — 50-60 млрд. Есть, как жить? Запасов только на год хватит на поддержку курса", — отметил Коломойский.

По его словам, реальный курс доллара на сегодняшний день 150 грн и подчеркнул, что "это без паники".

"Поэтому, когда говорите перемирие, надо думать о том, что за этим стоит. Поэтому к переговорам я отношусь абсолютно индифферентно, зная заранее, что ничего из этого не получится. Будем стоять и терпеть", — заметил бизнесмен.

Пока, уточнил он, есть только один положительный момент – возраст Путина. Акцентировал, что ему уже 74 года и когда-нибудь будет финальная часть.

"Вот как только там изменится, сразу, я думаю, начнутся переговоры о реальном мире, там границы девяносто первого года, снятие санкций, возвращение к чему-то. Только надо дождаться и потерпеть. Но это мое видение. Сейчас все меняется. Динамика бывает разная", — подытожил Коломойский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая фраза Зеленского, по словам нардепа Гончаренко, остановила мирные переговоры.



