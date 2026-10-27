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До какой даты Россия будет готова остановить войну: какое мнение россияне навязывают миру

До Нового года ничего существенного в переговорах точно не произойдет

27 октября 2026, 09:38
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Кравцев Сергей

Дата переговоров в России всегда будет после чего-либо. Помощник Путина Ушаков объяснил, после чего. Переговоры с американцами и Украиной РФ готовы возобновить после 4 ноября, после российского Дня народного единства. Первая встреча, по его словам, будет "пристрелочной", на ней "много не решишь". Об этом рассказал политический обозреватель, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

До какой даты Россия будет готова остановить войну: какое мнение россияне навязывают миру

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитик отметил, что дальше 18-19 ноября саммит АТЭС в Шэньчжэне, где, по словам Ушакова, готовят встречу Путина, Трампа и Си. И от нее зависит, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами 14-15 декабря.

Николай Лукашук отмечает, что каждая дата тянет следующую. Следовательно, прогнозирует эксперт, к Новому году ничего существенного не произойдет.

"Обратите внимание: предварительная дата переговоров, когда россияне были готовы говорить об окончании войны, была после их выборов в Госдуму в сентябре. И тогда, по словам Ушакова, их сорвала Украина. Снова Украина. Вывод, который россияне всем навязывают: Украина не хочет мира", – отметил обозреватель.

Он отметил, что дальше уже Медведев выдал десять пунктов, в которых президент Владимир Зеленский должен Трампу во всем. Затем активизировалась бывшая пресс-секретарь президента, написавшая на английском для западной аудитории, что мир отвергает Владимир Зеленский. Адресат обоих текстов – прежде всего американцы и европейцы. Это тот же тезис, а мы сегодня опираемся на страны Европы, и их поддержка для нас очень важна.

"Поэтому, когда увидите, как одновременно активизируются блоггеры и различные пророссийские телеграмм-каналы с тезисом "Украина не хочет окончания войны" или "Президент не хочет мира" – обратите внимание, под какую дату это делается. Россия может остановить боевые действия в любой момент, но она этого не желает. Пока. С этого и выходите, планируя свою жизнь", – резюмировал Лукашук.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Италии разгорелся спор из-за помощи Украине: чье заявление вызвало гнев Мелони.




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