«До холодов война не закончится»: Стубб назвал три вещи, которые нужны Украине этой зимой

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война России против Украины не завершится до наступления зимы. В интервью Reuters он заявил, что поддерживает дипломатические усилия по достижению перемирия, однако пока не видит предпосылок для скорого окончания боевых действий.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

По словам Стубба, перед Украиной накануне холодного сезона стоят три ключевые задачи. Первая – усиление противовоздушной обороны. Вторая – защита энергетической инфраструктуры, от которой зависит стабильность страны зимой. Третья – обеспечение необходимого финансирования.

"Мы готовим пакет помощи к зиме, поскольку я не вижу предпосылок к тому, что война закончится до наступления холодов", — заявил финский президент.

Отдельно Стубб обратился к Илону Маску с просьбой расширить покрытие спутникового интернета Starlink на территории, где находятся российские пусковые установки баллистических ракет. Речь, по его словам, идет как об оккупированных территориях Украины, так и о территории России.

Финский лидер считает, что такая возможность могла бы помочь Украине противодействовать ракетным угрозам и, как он выразился, спасать жизни.

При этом Стубб положительно оценил возобновление мирных переговоров при участии США. Наиболее простым первым шагом он назвал полное прекращение огня без предварительных условий.

После этого, по его мнению, стороны могли бы перейти к обсуждению вопросов безопасности, территорий, восстановления Украины и компенсаций.

Среди возможных сценариев Стубб также назвал замораживание линии соприкосновения с созданием 30-километровых буферных зон по обе стороны. Еще одним вариантом он считает частичное прекращение ударов по энергетической и зерновой инфраструктуре.

Таким образом, Хельсинки одновременно делает ставку на дипломатическое урегулирование и готовится к затяжному противостоянию. Стубб считает, что Украине необходима дополнительная поддержка уже сейчас – независимо от того, насколько быстро будут развиваться переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — три шага к паузе в войне: Зеленский раскрыл, о каком перемирии говорят Украина и партнеры.



