Дизель важнее, чем убийства людей: Трампа жестко унизили из-за заявлений о перемирии



















Заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией могут быть связаны не только с дипломатией, но и внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, увязав спешку Белого дома с ростом цен на горючее накануне промежуточных выборов в Конгресс.

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Трамп 14 сентября заявил, что Украина и Россия согласились не атаковать энергетические объекты друг друга. В то же время Владимир Зеленский уточнил, что формальной договоренности еще нет, и Киев ожидает конкретики и гарантий выполнения возможного режима прекращения ударов по России.

По словам Фесенко, для Трампа особенно чувствительной стала ситуация со стоимостью дизельного горючего в США, превысившую $6 за галлон. AP и Reuters также сообщают о дефиците дизеля и перебоях на мировом топливном рынке на фоне войны с Ираном и сокращении российского экспорта.

"Цена на дизель — это очень важно. А здесь еще одна причина, почему растет цена на дизель. Главная причина — это рост цены на нефть, произошедший в результате войны США против Ирана", — считает Фесенко.

Политолог предполагает, что Трамп рассчитывает с помощью громких заявлений повлиять на ожидания рынков и продемонстрировать американским избирателям, что администрация пытается сдержать цены.

"Он надеется, что после его заявлений об энергетическом перемирии между Украиной и Россией цены на дизель в США, ну и на бензин тоже будут снижаться", — пояснил эксперт.

При этом перспектива настоящего перемирия остается неопределенной. Financial Times сообщала, что Москва не торопилась соглашаться на прекращение ударов перед зимой. В то же время Кремль публично поддержал саму идею обоюдного моратория, выдвинув дополнительные условия.

"Американцы действительно попытаются все же договориться с Москвой и с Киевом о таком энергетическом перемирии. А вот удастся ли договориться? Здесь у меня есть много сомнений", — подытожил Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине, однако война, законодательные ограничения и риски безопасности пока не позволяют организовать полноценное голосование. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.