Дипломатия больше не работает: почему Путин чувствует, что скоро победит

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Кравцев Сергей
Все больше жизни в Киеве напоминает лотерею. Впечатление такое, что россияне решили выровнять соотношение не в свою пользу погибших и тяжело раненых на фронте за счет убийств украинского гражданского населения либо сразу, либо из-за лишения базовых потребностей к существованию. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Он заметил, мечтать о мире, значит – надеяться на скорое появление у нас баллистики, масштабирования, преодоления асимметрии. Иначе врага не остановить.
Он отметил, что дипломатия работает только тогда, когда паритет или баланс есть и не летят только у тебя над головой ракеты. Когда враг знает: на каждое его средство поражение найдется такое же. Все остальное – имитация.
Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.
По данным издания, речь идет не только о традиционных ударах по энергетической инфраструктуре. Среди потенциальных целей чиновники называют центры обработки данных и объекты, связанные с повседневной жизнью города. По их оценке, пик кампании может прийтись на ноябрь.
Ранее "Комментарии" писали – есть две проблемы: в Раде рассказали, почему ПВО не справляется с дронами РФ.