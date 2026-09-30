Дипломатия больше не работает: почему Путин чувствует, что скоро победит

Все больше жизни в Киеве напоминает лотерею. Впечатление такое, что россияне решили выровнять соотношение не в свою пользу погибших и тяжело раненых на фронте за счет убийств украинского гражданского населения либо сразу, либо из-за лишения базовых потребностей к существованию. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что это прежде всего – психологическая атака, но убийства гражданских, как дополнительный бонус, предусмотрены. Честно говоря, недовольство есть. Чтобы не доводить до стресса – открываю карту Москвы и всматриваюсь внимательно в потенциальные цели… Ну, чтобы меньше средств и с большей эффективностью… И чтобы подальше от гражданских… Целей – просто куча! Любительство, конечно, но немного помогает…", – отметил эксперт.

Он заметил, мечтать о мире, значит – надеяться на скорое появление у нас баллистики, масштабирования, преодоления асимметрии. Иначе врага не остановить.

"И не говорите мне только все: о том, что дипломат, а дипломатия – это же о мире, а не об оружии…", — отметил аналитик.

Он отметил, что дипломатия работает только тогда, когда паритет или баланс есть и не летят только у тебя над головой ракеты. Когда враг знает: на каждое его средство поражение найдется такое же. Все остальное – имитация.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

По данным издания, речь идет не только о традиционных ударах по энергетической инфраструктуре. Среди потенциальных целей чиновники называют центры обработки данных и объекты, связанные с повседневной жизнью города. По их оценке, пик кампании может прийтись на ноябрь.

Ранее "Комментарии" писали – есть две проблемы: в Раде рассказали, почему ПВО не справляется с дронами РФ.



