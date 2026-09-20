Дипломат рассказал о неожиданном фетише Путина: что хочет от Украины

Первый посол Украины в России Владимир Крыжановский считает, что интерес Кремля к Донбассу связан не столько с его полезными ископаемыми, сколько со стратегическими и религиозными мотивами. По его словам, глава РФ Владимир Путин имеет определенный "фетиш".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Крыжановский в интервью "Главкому" заявил, что Россия не остро нуждается в украинских шахтах, поскольку имеет значительные запасы полезных ископаемых на собственной территории.

"Россиянам не нужны украинские шахты на Донбассе. В свое время я посещал город Кемерово в России. Боже, сколько там запасов полезных ископаемых!", — указывает дипломат.

По его мнению, контроль над Донбассом Москва может рассматривать как возможность дальнейшего продвижения на юг Украины. Крыжановский связывает это со стремлением России получить дополнительные рычаги влияния на украинские территории и черноморское направление.

Отдельно дипломат обратил внимание на религиозный фактор и заявил, что у Путина определенный "фетиш" в украинскую лавру и хочет захватить, хотя бы одну.

"Это как его фетиш. Он мечтает желанием захватить хотя бы одну из трех лавр, которые есть в Украине. Ближайшая от фронта — Святогорская. Киево-Печерская лавра для него недостижима, а Свято-Успенская Почаевская лавра очень далеко, фактически Западная Украина", — сказал Крыжановский.

Дипломат также считает, что дальнейшее продвижение российских войск на юге Украины будет зависеть от поддержки Киева со стороны США и европейских государств. Он выразил опасения относительно возможных изменений политического курса отдельных стран, но отметил роль украинских военных в сдерживании российской армии.

Ранее портал "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к Путину после атаки на Москву фразой из 13 слов.