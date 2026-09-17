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Дипломат предупредил, что у Путина скоро появится новый "козырь" в войне против Украины

Валерий Чалый предупредил, как Путин использует фейковые выборы на оккупированных землях для шантажа Трампа и Киева

17 сентября 2026, 21:35
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Slava Kot

Владимир Путин готовится использовать псевдовыборы на временно оккупированных украинских территориях как новый рычаг политического давления не только на Киев, но и Белый дом. Привлекая фальсифицированное "голосование под дулом автоматов", Кремль стремится навязать миру собственное видение "демократии во время войны". О рисках этой тактики и новых ловушках российской пропаганды рассказал дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат предупредил, что у Путина скоро появится новый "козырь" в войне против Украины

Дипломат предупредил о новом "козыре" Путина в войне против Украины

Валерий Чалый в эфире Radio NV заявил, что Москва беспрепятственно проведет "выборы" на временно оккупированных территориях, поскольку Силы обороны Украины соблюдают гуманитарные нормы и не будут обстреливать гражданские "участки". Однако, по его словам, сам факт проведения этого фейкового действия Кремль конвертирует в международный шантаж.

Чалый отмечает, что главная цель диктатора – не просто нарисовать нужные проценты, а создать прецедент для внешнеполитического давления, в частности, на будущую администрацию Дональда Трампа. Получив формальный повод, Путин будет апеллировать к Вашингтону с упреками, почему Россия способна проводить "голосование" в условиях боевых действий, а Украина откладывает избирательный процесс из-за военного положения.

"Путин будет давить на Трампа, что он провел выборы на оккупированных в войне территориях и спросит, почему тогда президент Украины цепляется и их не проводит. Он получает новый фактор давления на президента Украины", — утверждает Чалый.

Дипломат подчеркивает, что Кремль предлагает миру искаженную модель, а именно фальсифицированные выборы без международных наблюдателей, реальную конкуренцию и принудительное голосование.

"Такие выборы Украины можно провести в период войны, но нам не нужны фальсифицированные — это раз. Во-вторых, сегодня во время войны украинцы голосуют по одному, а пройдет несколько месяцев, не будет войны, другие результаты голосования будут", — добавил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что раскрыт мрачный план РФ по ударам по Киеву.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2nnbq3TRlJQ
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