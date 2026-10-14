Десятки взрывов: какой важный объект атакован в России на миллиарды долларов

Ночью 14 октября российский город Балаково в Саратовской области оказался в центре сообщений о взрывах и пожаре. Местные жители заявляли о десятках громких звуков, а на видео, которые распространил OSINT-канал Exilenova, виден момент попадания и последующее возгорание. В то же время, точная цель возможной атаки официально не установлена.

Дата-центр «Сбербанка». Фото: из открытых источников

Среди основных версий – масштабный дата-центр "Сбербанка", объекты энергетической инфраструктуры и промышленная зона металлургического завода "МЗ Балаково". Российские власти на момент появления сообщений атаку публично не прокомментировали.

Особое внимание привлекает возможность поражения вычислительного комплекса Сбербанка. Проект оценивают в 122,2 млрд рублей, что составляет более миллиарда долларов. Строительство продолжается, однако ввод объекта в эксплуатацию происходит поэтапно. Потому отдельные части комплекса уже могут работать.

По плану дата-центр должен стать одним из крупнейших в России. Проект предполагает размещение около 3000 серверных стоек и до 120 тысяч серверов, а заявленная мощность будет составлять 82 МВт. Кроме обработки данных самого банка, комплекс планировали использовать для сервисов государственной цифровой платформы ГосТех.

Если эта версия подтвердится, атака может иметь значение не только для банковской инфраструктуры, но и для более широких цифровых систем, связанных с государственными сервисами. Однако пока нет подтверждения, что именно дата-центр стал целью или получил повреждения.

Другие возможные направления удара – энергетические объекты района и промышленная территория металлургического предприятия. Без официальных уведомлений и независимого подтверждения последствий определить реальный масштаб инцидента невозможно.

Итак, ключевой вопрос остается открытым: что именно горело в Балакове и задела ли ночная атака стратегическую инфраструктуру России?



