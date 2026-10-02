Десантники рассказали, где Россия готовит новый прорыв: оккупанты накапливают бронетехнику

Российские войска накапливают бронированную и другую тяжелую технику на Гуляйпольском направлении, готовясь поддержать наступательные действия и создать условия для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, в полосе ответственности корпуса действуют несколько общевойсковых армий РФ, в том числе с привлечением специализированных подразделений беспилотных систем. Россияне накапливают технику, которую могут использовать для прорыва украинских позиций.

Первую такую попытку уже предприняли. Недавно оккупанты провели "пробный" механизированный штурм в районе населенных пунктов Железнодорожное и Горькое. Для атаки они привлекли несколько бронированных машин и квадроциклов. На одной из бронемашин установили трал для разминирования маршрута.

Атаку остановили украинские военные из 142-й и 154-й отдельных механизированных бригад, 225-го отдельного штурмового полка и 44-й отдельной артиллерийской бригады. К отражению штурма также подключились смежные подразделения Сил беспилотных систем.

В 7-м корпусе заявили, что российские войска понесли значительные потери на этом отрезке фронта. По их данным, только в сентябре армия РФ потеряла в Гуляйпольском направлении более 600 единиц автомобильной и мототехники и около 50 единиц бронетехники.

Кроме того, украинские военные заявляют о более чем 3 тысячах ликвидированных и раненых российских военнослужащих в месяц. В корпусе оценивают, что это около 6,5% общих потерь российской армии на фронте за предыдущий месяц.

Таким образом, на Гуляйпольском направлении фиксируется одновременно накопление российской техники и попытка проверить возможности украинской обороны механизированными атаками.

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