Денег на войну становится меньше: на какой радикальный шаг вынужден идти Кремль

Российские власти начали сокращать расходы на военные выплаты и набор контрактников на фоне усиливающегося дефицита бюджета. Под финансовое давление попадают даже программы, которые Кремль использует для привлечения новых военнослужащих и поддержания численности армии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации российского издания "Верстка", Минобороны РФ предложило перенести декабрьские выплаты военнослужащим, которые не участвуют в боевых действиях в Украине, на январь 2027 года.

Еще более показательная ситуация складывается с региональными бонусами за заключение военного контракта. Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", в Санкт-Петербурге размер единовременной выплаты сократили до 400 тысяч рублей. Еще в середине октября она составляла миллион рублей, а до октября достигала 3,5 миллиона.

При этом федеральная выплата от Минобороны в размере 400 тысяч рублей остается отдельной и не входит в региональный бонус.

Сокращения затрагивают и семьи погибших российских военнослужащих. По утверждениям российского пропагандиста, в течение 2026 года ряд регионов уменьшил или полностью отменил дополнительные компенсации. В некоторых субъектах РФ урезание выплат составило от 50% до 100%.

Аналитики ISW объясняют происходящее растущей стоимостью российской военной кампании. Кремль делает ставку на денежные стимулы, чтобы привлекать контрактников и избегать политически рискованной всеобщей мобилизации. Однако инфляция, потери на фронте и бюджетный дефицит усложняют поддержание этой системы.

По оценке института, Москва пытается высвободить дополнительные средства для продолжения войны, сокращая расходы на другие направления военного обеспечения. Это может свидетельствовать о том, что финансовое давление постепенно затрагивает даже программы, непосредственно связанные с комплектованием российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — армия Путина установила антирекорд потерь: сколько военных Россия потеряла за октябрь.



