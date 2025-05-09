Демилитаризованная зона в Украине: стало известно, почему это крайне рискованный сценарий

Идея создания демилитаризованной зоны на территории Украины выглядит абсолютно нереалистичной, заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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Он подчеркнул, что главная проблема — не в техническом исполнении, а в отсутствии каких-либо предпосылок для прекращения боевых действий.

"Сегодня на линии фронта ситуация такова, что ни одна из сторон не демонстрирует готовности к остановке боевых действий. А без этого говорить о каких-то мирных инициативах просто бессмысленно. У нас нет даже минимальной точки соприкосновения для начала диалога — совсем ни одной", — заявил Грабский.

Полковник отметил, что в международной практике создание демилитаризованных зон – это часть комплексного мирного плана, где уже согласованы условия и механизмы контроля. В украинском случае — это пока только декларация без конкретного содержания. Особенно актуален вопрос: кто будет контролировать эту зону и отвечать за ее безопасность?

"Когда Кит Келлог озвучил свое предложение, он не объяснил главного — кто будет нести ответственность в случае нарушения режима тишины? Это ключевой вопрос для любой миротворческой операции, и без ответа на него вся концепция рассыпается", — подытожил Грабский.

Как уже писали "Комментарии", председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и Россией очередным политическим заявлением без реальных перспектив реализации. В частности, он отметил, что корейский и вьетнамский сценарии не подходят Украине, поскольку в этих случаях речь шла о гражданских войнах, где одна часть страны воевала против другой при поддержке внешних союзников. В нашей же ситуации речь идет о четко определенном агрессоре — России, которая напала на Украину. Такой сценарий априори не применим.