Даже это решение Конгресса не гарантирует наказание Путина за войну в Украине: эксперт ошеломил заявлением



















Принятый Конгрессом США санкционный законопроект имени Линдси Грэма может превратиться в один из самых серьезных экономических рычагов давления на Россию. В то же время, ключевым вопросом остается то, насколько активно президент США Дональд Трамп будет использовать предусмотренные документом возможности. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Бабак.

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Документ предусматривает санкции против российских чиновников, финансового и энергетического секторов и "теневого флота". Отдельный механизм касается крупных покупателей российских энергоносителей: предусмотрены тарифы до 100% на товары из стран, наиболее закупающих нефть и газ из РФ или помогающих обходить нефтяные санкции.

По оценке Бабака особое значение этот механизм может иметь для Китая, который остается одним из ключевых покупателей российских энергоресурсов.

"Если Трамп вводит эти санкции, на Китай налагается пошлина 100%. Ведь именно Китай обеспечивает 51% денег от экспорта нефти Российской Федерации", — заявил политтехнолог.

В то же время, Бабак обратил внимание, что сам факт появления такого механизма еще не означает его максимального применения Белым домом. По его мнению, новые полномочия могут, прежде всего, использоваться как средство давления на переговорах.

"Сам документ будет служить больше таким пистолетом и будет положен на стол во время переговоров", — считает эксперт.

Если Вашингтон решит в полной мере использовать новые санкционные возможности против покупателей российских энергоносителей, последствия для Москвы, по оценке Бабака, могут быть значительными.

"Это очень серьезный аргумент для Путина все-таки остановить войну", — подытожил политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп вновь высказался о перспективах завершения войны России против Украины. Американский лидер заявил, что ожидает прекращения боевых действий "очень скоро", однако не уточнил ни возможные сроки, ни условия, при которых может быть достигнута договоренность.