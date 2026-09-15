Дальнобойные удары ВСУ дают результат: почему Трамп резко изменил мнение о войне в Украине

У Трампа снова все переиграло. Неделю назад он считал, что мешают закончить войну в Украине "двое ненавидящих друг друга людей". Теперь он считает, что "Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать дизельное горючее в России". Мол, именно это позволит завершить войну. Об этом рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что здесь нужно обратить внимание на цифры. В пятницу средняя цена дизеля в США впервые превысила $6 за галлон, на одной заправке в Сан-Диего стояло $9,99. Дизель в Америке – это грузовики, фермеры, цены на полках и, за 7 недель до выборов в Конгресс, кратчайший путь от заправки в бюллетень. Причин у дефицита несколько, и самую большую создал сам Трамп: война с Ираном перекрыла Ормуз, и, по данным МЭА, в августе страны Залива экспортировали чуть более четверти дизеля от уровня до февраля. Россия еще в июле запретила экспорт дизеля, потому что ее НПЗ горят. Украинские дроны в этом списке – третий пункт, но единственный, к которому можно обратиться с просьбой.

"Ормузу "не бей" не скажешь. Кремлю, который сам закрыл свой экспорт, тоже. А Киев зависит от Вашингтона в ракетах, разведке и той же возможной встрече в Нью-Йорке в конце месяца, поэтому по трем причинам дорогого дизеля посредник выбирает ту, которую дешевле убрать. "Есть много других целей", добавил Трамп, и это честнее, чем звучит. Он не против ударов по России. Он против ударов, испытываемых американским избирателем", – отметил эксперт.

По его словам, Кремлю хватило суток. Песков в понедельник сказал, что "можно приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", а на вопрос, удержится ли сама Россия от ударов по украинской, отвечать отказался. НПЗ, заправляющий танки, в этой логике мирный. Подстанция под Харьковом перед зимой – нет. Симметрии, которую Трамп на прошлой неделе накладывал на "двух человек", в ответе Москвы нет вообще. Зеленский вечером не сказал ни "да", ни "нет". Он поставил условие: Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией о взаимной остановке ударов по энергетике, продовольствию и критической инфраструктуре, и если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, Киев готов обеспечить отсутствие своих. С оговоркой, что договоренность должна быть долгой, а не такой, чтобы "россияне провели свои "выборы" и получили именно в это время ослабление напряжения бензина и дизеля". Голосование в Госдуме истекает в воскресенье. То есть просьба не бить по дизелю пришла ровно на той неделе, когда дизель Кремлю нужен больше всего, и Трамп в Дунбеге это обстоятельство не упомянул.

"Что именно Трамп "обсудил с Зеленским", просто просьбу или условие, привязанное к Нью-Йорку и дальнобойным ракетам, я не знаю, но сам этот разговор показывает, чего дошла украинская дальнобойная кампания: по словам президента США, она видна на американской заправке. Зеленский превратил одностороннее требование в предложение взаимности, и теперь "нет" должен сказать не Киев, а Москва. Песков, в сущности, уже сказал. Вопрос, захочет ли Вашингтон это услышать", – резюмировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский бросил Москве вызов: в США ответили, близки ли РФ и Украина к перемирию.



