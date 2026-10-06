Цинизм Зеленского окончательно перешел все границы: раскрыт страшный провал президента

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предупредил украинцев и международных партнеров о сложной зиме. Среди главных вызовов он назвал состояние энергетики, постоянные российские удары по инфраструктуре, ситуацию безопасности и экономическое давление. Политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает , что самими предупреждениями общество успокоить невозможно.

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По его словам, украинцы уже не впервые слышат прогнозы о тяжелейшей зиме. Поэтому задача власти состоит не только в том, чтобы сообщать о возможных проблемах, но прежде всего в том, чтобы демонстрировать готовность к ним.

"Задача власти — не заниматься прогнозированием, но не в том, чтобы постоянно ныть и рассказывать: "Все будет плохо". Для этого есть множество других людей", — отметил Голобуцкий.

Он обратил внимание, что многие проблемы, которые могут обостриться зимой, возникли не в преддверии отопительного сезона. В частности, речь идет об инфраструктурных рисках и зависимости Украины от ограниченного количества мостов через Днепр.

Голобуцкий также подверг критике реактивный подход власти, когда решения начинают активно искать уже после возникновения угрозы. По его словам, примером является подготовка к возможным ударам по критической инфраструктуре и защите логистики.

Отдельно политтехнолог высказался о финансовой ситуации. Он отметил, что Украина в значительной степени зависит от внешнего финансирования, в то время как партнеры ожидают от Киева выполнения взятых обязательств, в частности, в сфере антикоррупционного законодательства и работы правоохранительных органов.

"Наступил момент, когда у дяди не совсем все хорошо, во-вторых, здесь все совсем плохо", — заявил Голобуцкий, комментируя зависимость Украины от западной финансовой помощи.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может получить принципиально новый инструмент давления на Россию, если будет иметь возможность наносить удары баллистическими ракетами по военным объектам в Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан.