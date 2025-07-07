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Цинизм не знает границ: названа шокирующая цель атак РФ во время шахидных атак по Украине

Российские ночные атаки все чаще уносят жизни мирных украинцев

7 июля 2025, 07:55
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Клименко Елена

Россия целенаправленно усиливает атаки дронами по гражданской инфраструктуре Украины, утверждают эксперты Института изучения войны (ISW). По их выводам эти удары являются не случайностью, а частью преднамеренной тактики.

Цинизм не знает границ: названа шокирующая цель атак РФ во время шахидных атак по Украине

Фото: из открытых источников

В ночь с 5 на 6 июля российские силы совершили серию комбинированных атак беспилотниками и ракетами по городам Украины. В частности, зафиксированы двойные удары, направленные на украинских спасателей — как в Харькове, так и после обстрела Херсона.

ISW отмечает: РФ усовершенствовала использование дронов большой дальности, применяя новую тактику — накопление БПЛА вблизи цели с последующим одновременным ударом. Такая схема позволяет точно координировать атаки и наносить максимальный ущерб.

Гражданские объекты все чаще становятся мишенями. В частности, в Кременчуге Полтавской области российские войска третий раз с 30 июня атаковали территориальный центр комплектования (ТЦК) — аналитики считают, что это попытка сорвать мобилизацию. Кроме того, в Киеве и области 4 июля Россия выпустила 539 дронов типа "Шахед", имитаторов и ракет, что повлекло за собой масштабные разрушения, пожары и жертвы среди гражданского населения.

Свежий пример – утренний удар по Харькову, где "Шахед" попал в жилую многоэтажку. Пострадали 16 человек, среди них трое детей, включая трехлетнюю девочку.

"Россия, вероятно, намеренно выбирает гражданские цели для ударов, в частности, использует тактику "двойных атак" против спасателей и поражает ТЦК, чтобы взорвать обороноспособность Украины", — заключают в ISW.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия готовится к новому этапу террора против украинских городов — основной удар может начаться уже этой зимой. Об этом в интервью "Апостроф TV" заявила волонтер, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-6-2025
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