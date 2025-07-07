Цинизм не знает границ: названа шокирующая цель атак РФ во время шахидных атак по Украине

Россия целенаправленно усиливает атаки дронами по гражданской инфраструктуре Украины, утверждают эксперты Института изучения войны (ISW). По их выводам эти удары являются не случайностью, а частью преднамеренной тактики.

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В ночь с 5 на 6 июля российские силы совершили серию комбинированных атак беспилотниками и ракетами по городам Украины. В частности, зафиксированы двойные удары, направленные на украинских спасателей — как в Харькове, так и после обстрела Херсона.

ISW отмечает: РФ усовершенствовала использование дронов большой дальности, применяя новую тактику — накопление БПЛА вблизи цели с последующим одновременным ударом. Такая схема позволяет точно координировать атаки и наносить максимальный ущерб.

Гражданские объекты все чаще становятся мишенями. В частности, в Кременчуге Полтавской области российские войска третий раз с 30 июня атаковали территориальный центр комплектования (ТЦК) — аналитики считают, что это попытка сорвать мобилизацию. Кроме того, в Киеве и области 4 июля Россия выпустила 539 дронов типа "Шахед", имитаторов и ракет, что повлекло за собой масштабные разрушения, пожары и жертвы среди гражданского населения.

Свежий пример – утренний удар по Харькову, где "Шахед" попал в жилую многоэтажку. Пострадали 16 человек, среди них трое детей, включая трехлетнюю девочку.

"Россия, вероятно, намеренно выбирает гражданские цели для ударов, в частности, использует тактику "двойных атак" против спасателей и поражает ТЦК, чтобы взорвать обороноспособность Украины", — заключают в ISW.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия готовится к новому этапу террора против украинских городов — основной удар может начаться уже этой зимой. Об этом в интервью "Апостроф TV" заявила волонтер, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.