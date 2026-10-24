Что Путин был готов обменять на мир: какой план пытались продвинуть осенью 2022 года

Осенью 2022 года, когда война против Украины сопровождалась тревогой из-за возможного применения Россией ядерного оружия, группа посредников пыталась найти путь к переговорам между Киевом и Москвой. Среди участников инициативы, по данным Financial Times, был Маттиас Варниг – бывший офицер разведки Восточной Германии, имевший контакты с Владимиром Путиным.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Предлагаемый вариант урегулирования предусматривал вывод российских войск с части захваченных украинских территорий. Взамен Украина должна была признать российский контроль над Крымом, а её безопасность предполагалось обеспечить при участии стран НАТО. При этом неизвестно, насколько далеко продвинулись обсуждения и были ли эти условия официально представлены украинскому руководству.

В тот период международная обстановка резко обострилась. 11 октября лидеры стран G7 предупредили Путина о серьёзных последствиях в случае применения ядерного оружия. Дополнительную тревогу вызывали успехи украинской армии: российские войска отступали в Херсонской и Запорожской областях, которые Москва незадолго до этого объявила частью России.

Ситуацию усугубили заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы готовящейся Украиной "грязной бомбе". Эти обвинения усилили опасения западных стран относительно возможной эскалации со стороны Кремля.

Как пишет FT, в это же время Варниг сообщил американскому бизнесмену Стивену Конну о встрече с Путиным, во время которой российский президент якобы заявил, что вынужден продолжать военные действия, но при этом открыт к переговорам. Варниг передал слова Путина о готовности обсуждать варианты урегулирования и стремлении к миру для Украины.

Однако сама готовность к диалогу ещё не означала согласия на конкретные условия. Предложение, затрагивавшее статус Крыма и гарантии безопасности, оставалось крайне чувствительным вопросом, а сведения о неофициальных контактах не свидетельствуют о достижении договорённости между сторонами.

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