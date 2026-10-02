Что произойдет с Киевом после масштабных ударов по мостам: новая тактика Путина изменит все

Российские войска начали бить по мостам в Киеве – под атакой оказался Южный мост. Эксперты предупреждают, что Россия хочет "разорвать город". Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, удастся ли такой план врагу и какими будут последствия.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot считает, что разрушить Киев как единственный город Россия не сможет. По его оценке, целью ударов по мостам может быть паралич движения военных колонн, снабжение и эвакуация, а также создание хаоса и психологического давления.

В то же время, Киев имеет несколько переправ и альтернативные маршруты. Инженерные службы могут восстанавливать повреждения, а международная помощь обеспечивает материалы и технологии ремонта.

Даже серьезные повреждения одного или двух мостов, по мнению Copilot, не будут означать появления двух полностью изолированных частей города. Последствиями могут стать транспортные проблемы, большая опасность для гражданских и дополнительное экономическое давление.

Чат-бот Grok смотрит на ситуацию более жестко. В ответе говорится, что Россия уже пытается создать проблемы для сообщения между берегами. Среди упомянутых им факторов – удары по Южному мосту, ограничения на Патона и моста Метро, транспортные пробки и рост стоимости такси.

Отдельно Grok говорит об ушибах по линиям электропередач. По его оценке, если регулярно выводить из строя ключевые переправы и энергетическую инфраструктуру, левый берег может столкнуться с большими проблемами с электричеством, теплом и водой.

Это ударит по логистике, бизнесу и поставке. Однако, как отмечает Grok, речь идет не об оккупации Киева, а о его истощении и усложнении жизни в столице.

Чат-бот DeepSeek также считает, что физически уничтожать все мосты не обязательно. Достаточно повредить ключевые переправы так, чтобы движение ими пришлось прекратить.

В ответ бота попали удары по Южному мосту и мосту Патона, которые, по его оценке, уже могли вызывать транспортные проблемы. Среди возможных последствий DeepSeek называет пробки, изменение маршрутов общественного транспорта и сложности для быстрых и коммунальных служб.

Отдельно бот говорит о возможной попытке сделать жизнь в столице тяжелее перед зимой. Если одновременно возникают проблемы с теплом, водой и светом, а транспортное сообщение будет нарушено, это может усилить внутреннее напряжение. В то же время, DeepSeek не считает, что даже отрезание одного берега будет означать победу над Украиной.

В заключении, общим в ответах чат-ботов является тезис, что удары по мостам могут серьезно усложнить транспорт, логистику и работу городских служб. В то же время Copilot отмечает альтернативные маршруты и возможности восстановления, тогда как Grok и DeepSeek больше акцентируют накопление проблем — от пробок до перебоев с энергией, теплом и водой.

Таким образом все три модели рассматривают возможность серьезно нарушить нормальную жизнь Киева, но не описывают физическое разделение столицы как гарантированный результат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Тищенко, на самом деле происходит в Киеве.



