Число жертв российских атак резко выросло: в ООН назвали города, где больше всего пострадавших

В сентябре 2026 года в Украине погибли как минимум 328 гражданских лиц, еще 2105 человек получили ранения. Такие данные приводит Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. По сравнению с сентябрем прошлого года число погибших и раненых, согласно представленным данным, увеличилось на 85%.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Для сравнения: в сентябре 2025 года ООН подтвердила гибель 249 мирных жителей и ранения еще 1068 человек. Новые показатели свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью гражданского населения на фоне продолжающихся российских атак.

Жертвы фиксировались в 22 областях Украины и Киеве. Среди городов с наибольшим количеством пострадавших – столица, Херсон, Харьков, Сумы и Запорожье. В Киеве гражданские становились жертвами обстрелов в течение 22 дней из 30. По оценке миссии, это самый высокий подобный показатель за отдельный месяц с начала полномасштабного вторжения.

Тяжелые последствия атаки фиксировались и в октябре. По данным ООН, в Прилуках Черниговской области погибли 22 мирных жителя, еще 45 получили ранения. Мониторинговая миссия также документировала атаки с большим числом жертв в Краматорске, Запорожье, Луцке, Харькове и Киеве.

Глава миссии Даниэль Белль назвала первые две недели октября одними из самых смертоносных для гражданских за последние годы.

Отдельную тревогу ООН вызывает систематическое поражение энергетических и тепловых объектов перед наступлением холодов. После атак на энергетическую инфраструктуру в конце сентября и октябре украинские города столкнулись с перебоями электроснабжения. В частности, после одного из ударов в Киеве временно без света остались около 600 тысяч человек.

Миссия также подтвердила гибель 18 гражданских и ранения 44 человек на временно оккупированных территориях в сентябре. Реальное количество пострадавших там может быть выше из-за ограниченного доступа к информации.

В ООН предупреждают: новые удары по энергетике способны усугубить гуманитарные последствия войны зимой.

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