Черниговщина в аду: люди откровенно рассказали о самом большом страхе

Последние недели стали настоящим испытанием жителей Черниговщины. Российская армия активно обстреливает регион, пытаясь усложнить жизнь людей накануне зимы. Местные жители живут в постоянной опасности, часто без света, и больше всего их волнует вопрос – как пережить холодный сезон.

Фото: из открытых источников

Больше всего страдают пограничные общины, в том числе Семеновка и Новгород-Северский. Удары подвергаются также Чернигов, Бахмач и Нежин. После 20 октября ситуация ухудшилась: из-за обстрелов энергетических объектов значительная часть области осталась без электричества. В некоторых районах света не было несколько суток.

Местные говорят, что нынешняя ситуация очень напоминает события весны 2022 года. Снова приходится прятаться от обстрелов, а дети проводят дни в подвальных укрытиях вместо детсадов.

"Это какое-то кошмарное дежавю. Только теперь имеем большее понимание, что происходит вокруг. Мы как будто более подготовлены к этим ужасам", — рассказала жительница Чернигова Елена в комментарии Радио Свобода.

Жители города также жалуются на рост ударных беспилотников "шахедов".

"Раньше они как-то над самим городом мало летали, — говорит черниговец Александр. — Все транзитом на Киев или на запад. А теперь их просто тьма! Десятки дронов летают по кругу с разных сторон".

Для жильцов многоэтажек вопрос отопления стоит особенно остро – в квартирах не установишь ни буржуйку, ни генератор.

"Не знаешь, что дальше делать, как зиму зимовать. Молодежь, может, выедет куда-нибудь на запад, а нам, старикам, куда деваться? Если отопление не будет — как выжить?" — жалуется пенсионерка Вера из Чернигова.

В Нежине люди уже размышляют о том, как найти жилье с возможностью отопления дровами.

"Частных домов в городе много. Может, будем вместе как-то выживать. Если бы у меня был частный дом, я бы обязательно кому-то помогла. Жизнь не останавливается", — говорит жительница пятиэтажки.

Несмотря на постоянные атаки, города продолжают жить. В приграничной Семеновке работают больница, магазины, аптеки и госучреждения. Продукты подвозятся регулярно, хотя большинство населения составляют пенсионеры.

"Условия для жизни есть, но страшно. Создается впечатление, что россияне просто хотят, чтобы люди покинули свои дома", — делится жительница Семеновки.

