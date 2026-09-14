Через полгода в Украине начнется самое страшное: у Зеленского шокировали новый замысел Кремля

Россия работает над следующим поколением дешевых средств воздушного нападения, которые уже будут ближе по характеристикам к крылатым ракетам, чем к ударным беспилотникам. Об этом рассказал советник президента Украины по технологическим вопросам, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш.

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По его словам, речь идет, в частности, о семействе ракет "Дань" и других подобных разработках. Их особенность значительно выше скорость по сравнению с обычными "Шахедами" и способность осуществлять активное маневрирование.

"Это уже не, скажем так, реактивные "Шахеды", это, конечно, уже ракеты. И у них скорость будет 500, 600, 700, 750 км/ч", — объяснил Бескрестнов.

Еще одним вызовом украинской противовоздушной обороны может стать способность таких средств лететь на очень малых высотах. Флэш предполагает, что о применении семейства "Дань" против Украины можно будет услышать уже в скором времени.

"Я думаю, мы скоро о семействе ракет "Дань" услышим, очень скоро уже по Украине", — заявил эксперт.

По словам Бескрестнова, украинская разведка располагает информацией о том, что Россия уже заказывает подобные ракеты и планирует сделать на них ставку. Это означает, что Украине необходимо заранее создавать средства противодействия, ведь нынешние реактивные дроны-перехватчики могут оказаться недостаточно быстрыми.

"У нас сейчас есть буквально полгода для того, чтобы сделать и построить наши дешевые твердотопливные ракеты", — подчеркнул Флэш.

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