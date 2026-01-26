Чего ждать киевлянам от ситуации со светом: в Раде выступили со срочным уточнением

Ситуация с энергообеспечением и отоплением в Киеве остается сложной, особенно в некоторых районах столицы. Жителям Троещины придется еще несколько дней ждать возвращения тепла в доме. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев24.

Фото: из открытых источников

По его словам, для полного восстановления теплоснабжения в Троещине нужно от четырех до пяти суток, но это зависит от того, удастся ли возобновить работу ТЭЦ-6, а также стабилизировать работу ТЭЦ-5 и Дарницкой ТЭЦ.

"Это при отсутствии новых обстрелов критических объектов инфраструктуры. Если удалось восстановить ТЭЦ-6 и стабилизировать другие теплоэлектроцентрали, Киев сможет вернуться к обычным графикам отключений, а не к аварийным", — отметил он.

Нагорняк также подчеркнул, что февраль будет сложным месяцем для энергетической системы Украины, и жители столицы должны быть готовы к длительным ограничениям. По его прогнозам ситуация с энергопотреблением начнет улучшаться только с наступлением весны, в марте и апреле, когда активизируется генерация на солнечных электростанциях.

"В феврале будут продолжаться ограничения, но с марта ситуация должна стабилизироваться благодаря увеличению производства энергии на солнечных станциях", — подытожил нардеп.

Министр энергетики Денис Шмигаль отметил, что Украина продолжает активно работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами. Он сообщил, что в Киеве по-прежнему наблюдается большой дефицит электроэнергии, что вызывает необходимость в постоянных экстренных отключениях.

"На сегодняшний день более 800 тысяч абонентов в столице остаются без электричества, как и накануне", — отметил Шмигаль.

Как уже писали "Комментарии", оперная певица и общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова выразила свое мнение относительно неудачи в создании образа мачо для Владимира Путина, заявив, что этот образ не изменит того факта, что диктатор выглядит смешно.