Чего добивается Путин наступлением на Донецк и Запорожье: озвучена серьезная опасность

Для российского диктатора Владимира Путина Донецкая область давно стала не просто территорией боевых действий, а важнейшим политическим маркером. Именно ее в Кремле с первых лет войны рассматривали как один из символов и опор российской агрессии против Украины.

Фото: из открытых источников

Об этом в эфире Украинского Радио заявил военный аналитик Иван Тимочко, отметив, что полномасштабная война для Путина давно вышла за рамки чисто военной логики и превратилась в инструмент внутренней и внешней политики. По его словам, в течение зимы боевые действия остаются чрезвычайно интенсивными, особенно в Донецком и Запорожском направлениях, однако значение этих участков фронта для противника отличается.

Эксперт пояснил, что Запорожское направление российское командование вынуждено признавать как стратегически важное для украинских Сил обороны. В то же время Донецкое направление для Кремля имеет, прежде всего, политический вес. Именно поэтому там фиксируется наибольшая концентрация и жесткий характер боевых столкновений.

Тимочко подчеркнул, что Донетчина используется Россией как ключевой элемент информационной войны. Невозможность реализовать задекларированные цели в этой области подрывает позиции Путина внутри РФ, поэтому Москва продолжает настаивать на территориальных претензиях, несмотря на большие потери.

Отдельное внимание аналитик уделил ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации, которая, вопреки многочисленным прогнозам, продолжает оставаться самой напряженной точкой фронта. По состоянию на февраль 2026 там продолжаются активные бои, что свидетельствует об эффективном сопротивлении украинских войск

Не менее сложной, по его оценке, обстановка на Константиновском направлении, которое открывает путь в Краматорск и Славянск. Российские войска пытаются одновременно давить с флангов и вести прямые атаки на город, и по количеству боевых столкновений этот отрезок фронта уже уступает только Покровскому.

Как уже писали "Комментарии", сейчас для российских захватчиков приоритетным остается Запорожское направление. По данным Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, в начале прошлой недели наблюдалось опрокидывание сил противника на Гуляйпольский отрезок фронта, тогда как в конце недели грузовики начали двигаться в сторону Бердянского направления.