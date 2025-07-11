Бывшего командира "Архангелов Михаила" расстреляли на улице в Нидерландах

Вечером 10 июля в городе Заандам (Нидерланды) было совершено дерзкое покушение на бывшего командира добровольческого формирования "Архангелы Михаила" Михаила Маймана. У мужчины выпустили шесть шаров, три из которых попали в тело. Он в критическом состоянии доставлен в больницу, где в его жизни борются врачи.

Бывший командир "Архангелы Михаила" Михаил Майман

Местная пресса, в том числе издание Noordhollands Dagblad, сообщает, что нападение произошло посреди улицы. У пострадавшего обнаружили огнестрельное оружие, гильзы, а также пластиковую емкость с кислотой. По предварительной версии, преступники планировали облить Маймана химикатом, однако бегству помешали случайные свидетели, так что реализовать замысел полностью им не удалось.



После стрельбы нападавшие скрылись с места происшествия. Один из подозреваемых – мужчина светлой кожи, в черной рубашке и коричневых шортах – скрылся на горном велосипеде. Полиция продолжает расследование и призывает свидетелей предоставить любую информацию. Для поисков преступников даже привлекли вертолет.



Михаил Майман в прошлом являлся фигурантом ряда громких скандалов в Украине. Его имя связывали с хищением гуманитарной помощи, теневыми схемами в сфере логистики и расследованиями обращения запрещенных препаратов. После многочисленных обвинений он покинул территорию Украины и поселился за границей.



Пока правоохранители Нидерландов не озвучили версию по поводу мотивов нападения, однако обстоятельства и прошлое потерпевшего указывают на возможную спланированную расправу.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пятницу, 11 июля, следователи Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В правоохранительных органах обыски проходят в рамках дела о масштабном мошенничестве, фигурантом которого является народный депутат Евгений Шевченко.