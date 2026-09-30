Было предупреждение еще весной: эксперт категорически разнес власть по приближению худшего сценария



















Проблемы с подготовкой Украины к отопительному сезону не стали неожиданностью, поскольку о них говорили еще весной. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обратив внимание на ответственность украинских чиновников.

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По словам эксперта, еще в марте-апреле в ходе профессиональных дискуссий обсуждались риски для энергетики и отдельно проблемы Киева. Однако, как утверждает Андрющенко, за несколько месяцев ситуация не изменилась.

Особую обеспокоенность у него вызывает столица, где энергетическая инфраструктура имеет сложную систему управления и находится в сфере ответственности разных структур.

"Тогда было сказано, что мы не готовимся, что мы добросовестно… Это был примерно март, начало апреля. И из этого ничего не изменилось. Мы действительно не подготовились", — заявил Андрющенко.

В то же время, эксперт считает, что ответственность за возможные проблемы во время зимы должна касаться не только внешнего врага. По его мнению, российские атаки являются очевидной причиной разрушений, но украинские должностные лица также должны отвечать за решение или бездействие в пределах своих полномочий.

Андрющенко также выступил за более честную коммуникацию властей с обществом. Он считает, что людям нужно объяснять реальное положение дел, а не перекладывать ответственность исключительно на обстоятельства войны.

"Нам нужно сажать того, кто в этом виноват, и переводить войну не только на Путина. Мы постоянно натыкаемся на бездействие наших людей", — сказал руководитель Центра изучения оккупации.

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