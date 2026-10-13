Была ли Курская операция провалом: Сырский признался, почему не отправил бригады под Покровск

Курская операция ВСУ в 2024 году позволила сорвать наступательные планы России на большинстве направлений фронта и выиграть время для восстановления украинских подразделений. Такое мнение высказал Александр Сырский в интервью украинской службе BBC, объяснив, почему не считает ошибкой решение направить силы на территорию РФ вместо усиления обороны под Покровском.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, летом 2024 года российская армия наступала практически по всей линии соприкосновения, а ее численное преимущество на отдельных участках достигало четырех-шести раз. В этих условиях украинскому командованию требовалось найти способ нарушить планы противника.

Выбор пал на Сумское направление. На начальном этапе российская группировка там насчитывала около 26 тысяч военнослужащих, однако после начала украинского наступления Москва стала перебрасывать силы на Курское направление. По оценке Сырского, в результате Россия направила туда около 70 тысяч человек, включая десантников, морскую пехоту и подготовленные мотострелковые подразделения.

Сырский заявил, что за месяц украинские войска взяли под контроль 1273 квадратных километра российской территории. По его словам, это заставило противника остановить наступательные действия на большинстве оперативно-стратегических направлений, хотя бои под Покровском продолжались.

Отвечая на вопрос, не следовало ли направить участвовавшие в операции бригады на восток Украины, главком подчеркнул, что наступательная группировка была относительно небольшой. По его словам, в операции задействовали три неполные десантно-штурмовые бригады и два штурмовых батальона, причем часть подразделений еще восстанавливалась после предыдущих боев.

При этом на Покровском и Добропольском направлениях Россия сосредоточила почти 100 тысяч военнослужащих. Сырский считает, что переброска туда нескольких украинских бригад не оказала бы существенного влияния на ход боевых действий.

Он также отметил, что операция позволила украинским силам подготовить резервы, восстановить боеспособность и укрепить моральный дух. По его оценке, слабая оборона приграничных районов России создала условия для первоначального успеха ВСУ.

Таким образом, Сырский продолжает рассматривать Курскую операцию как стратегический маневр, несмотря на критику решения использовать ограниченные ресурсы за пределами Украины в период тяжелых боев на востоке страны.

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