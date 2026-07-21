Бумажный тигр с усами: впечатляющий прогноз последствий наступления Беларуси на Украину

Последние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о рассредоточении Сил специальных операций вдоль украинской границы снова привлекли внимание к северному направлению. Несмотря на заверения Минска, что речь идет исключительно об "обеспечении безопасности", в Украине в очередной раз заговорили о возможности нового обострения. Однако действительно ли у Беларуси есть ресурсы для масштабной атаки, подобной той, которую Россия осуществила в феврале 2022 года? Портал "Комментарии" решил узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , сравнивать военный потенциал Беларуси и России некорректно. Россия имеет одну из самых больших армий мира, огромный запас ракетного вооружения, стратегическую авиацию, мощный военно-промышленный комплекс и возможность вести затяжную войну. У Беларуси таких ресурсов нет. Ее армия насчитывает около 45-50 тысяч военнослужащих, значительная часть которых выполняет оборонные функции, а не готовится к наступательным операциям.

Кроме того, даже в случае принятия решения о нападении Минск столкнулся бы с серьезными трудностями. С 2022 года Украина существенно укрепила северную границу: построены многоуровневые фортификации, минные поля, противотанковые рвы и другие инженерные заграждения. Украинские военные также имеют гораздо больший боевой опыт, чем в начале полномасштабного вторжения.

В то же время, полностью отвергать риски не стоит. Территория Беларуси и дальше может использоваться Россией для запуска ракет, ударных беспилотников, опрокидывания войск или проведения диверсионных операций, а Лукашенко остается ключевым союзником Кремля.

Чат-бот Copilot утверждает, что вопрос о том, может ли Александр Лукашенко нанести Украине такой же мощный военный удар, как Путин, выглядит скорее политическим, чем военным. Беларусь имеет ограниченные ресурсы: ее армия значительно меньше российской, а военно-промышленный комплекс не способен обеспечить масштабные операции. Лукашенко может разрешить использование белорусской территории для запуска ракет или размещения российских войск, но самостоятельно организовать массированное наступление оно не способно. Это означает, что его роль в войне – вспомогательная, а не определяющая.

В то же время, опасность заключается в другом. Лукашенко может стать инструментом для Путина, позволяя России атаковать Украину с севера, что создает дополнительный фронт и заставляет Киев распылять силы. Даже несколько ракетных ударов с территории Беларуси или демонстративная стяжка войск к границе способны вызвать напряжение и психологическое давление на украинское общество.

По мнению чат-бота Gemini , Лукашенко физически и военно не способен нанести Украине удар, сопоставимый по масштабу и разрушительности с российским. Главная причина – несоизмеримость потенциалов. Боеспособный остов белорусской армии составляет всего 15–20 тысяч человек, что не идет ни в какое сравнение с группировкой РФ. У Минска нет стратегической авиации, флота и мощного ВПК для массированных ракетных атак. Одиночные комплексы "Полонез" или "Искандер" не заменят тысячи ракет и дронов, которые выпускает Москва.

Кроме того, украинская северная граница плотно заминирована и укреплена. Попытка сухопутного прорыва ограниченными силами приведет к быстрому разгрому белорусских частей, что спровоцирует бунт внутри страны и чревато падением самого режима.

В общем, все три версии ИИ убеждены, что на сегодняшний день Беларусь не имеет военного потенциала, чтобы самостоятельно нанести Украине удар масштаба российского вторжения 2022 года. Основная опасность заключается не в возможностях армии Лукашенко, а в том, что белорусская территория может и дальше использоваться Кремлем как плацдарм для давления на Украину. Именно поэтому северная граница остается одним из приоритетных направлений обороны, даже если риск масштабного наступления со стороны Беларуси оценивается как ограниченный.

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