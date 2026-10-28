Буферная зона и обмен территориями: Зеленский раскрыл секретные предложения США для окончания войны

США в ходе переговоров о завершении войны предлагали разные варианты урегулирования территориального вопроса, в частности создание буферной или демилитаризованной зоны на Донбассе. Окончательные решения по территориям, по словам президента Украины Владимира Зеленского, могут приниматься только главами государств. Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с журналистами, комментируя предложения американской стороны в рамках переговорного процесса.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, идея демилитаризованных зон фигурировала еще в альтернативных вариантах "28-пунктного плана". В дальнейшем вопросы территориального урегулирования обсуждались в разных документах, причем формулировки и подходы изменялись.

"Еще начиная с "28-пунктного плана" было одно из альтернативных предложений от американской стороны – демилитаризованные зоны. После этого в разных документах по-разному это обсуждалось", – заявил президент.

Среди вопросов, которые обсуждались на переговорах, были будущее Запорожской атомной электростанции и судьба отдельных территорий. По словам Зеленского, американская сторона также предлагала рассматривать варианты land swaps – территориального обмена.

Отдельное внимание было уделено Донбассу. Один из предложенных подходов предусматривал создание буферной или демилитаризованной зоны с обеих сторон от линии столкновения.

Зеленский подчеркнул, что вопросы территорий не могут быть окончательно решены только переговорными командами.

"Территориальные вопросы могут решать только лидеры Украины и России", – заявил глава государства.

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