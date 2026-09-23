"Будьте внимательны в ближайшие дни": Россия готовит новый баллистический удар по Украине

Россия может готовить новый баллистический удар по территории Украины. Соответствующие признаки уже фиксируются, поэтому в ближайшие дни украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом 23 сентября заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Россия готовит баллистический удар по Украине

Глава ЦПИ отметил, что российские войска готовят новый баллистический обстрел, а параллельно Москва затягивает любые реальные шаги по прекращению огня.

"Враг готовит баллистический обстрел, признаки подготовки присутствуют. Параллельно российские "дипломаты" тянут время по любым реальным шагам по прекращению огня, потому что это не входит в их реалистичную зону интереса. Будьте внимательны в последующие дни", — сообщил Коваленко.

Конкретных сроков возможного удара, его масштаба, направлений или потенциальных целей руководитель ЦПИ не назвал. Поэтому речь идет именно о предупреждении относительно повышенной ракетной угрозы, а не о подтвержденной дате атаки. Коваленко призвал граждан быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. В случае объявления тревоги важно не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытии.

Баллистические ракеты представляют особую угрозу спустя очень короткое время от момента запуска до возможного удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров в ООН выдал циничное заявление о границах Украины в 1991 году.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский после встречи с Трампом заявил, что война в Украине может закончиться к зиме. По его словам, такой вариант возможен благодаря помощи президента США Дональда Трампа.