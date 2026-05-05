Будет ли действовать перемирие на 9 мая: украинцев предупредили об очередном страшном замысле Путина

Текущее дипломатическое поведение России, избегающее прямых переговоров с Украиной и пытающегося обсуждать вопросы возможного перемирия только с Соединенными Штатами накануне 9 мая, фактически свидетельствует об отсутствии реальных перспектив прекращения боевых действий. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Он проанализировал шансы на прекращение огня после заявлений украинского руководства, отметив, что вероятность такого сценария остается крайне низкой. По его мнению, позиция Кремля более политическая, чем практическая, и направлена на формирование собственного информационного нарратива.

Эксперт обратил внимание, что Россия настаивает на переговорах с США, а не с Украиной, пытаясь таким образом продемонстрировать, что украинское государство якобы не самостоятельный субъект. Такая риторика, по его словам, призвана продвигать идею "внешнего управления" Украиной, которую активно использует российская пропаганда.

В то же время Украина, как подвергающаяся агрессии сторона, последовательно выступает с инициативами по прекращению огня и предлагает конкретные условия деэскалации. Однако возможность реального перемирия усугубляется тем, что российская позиция не предполагает прямого диалога между сторонами конфликта.

Гетман также подчеркнул, что любые договоренности России с Украиной могли бы быть восприняты как изменение ее риторики, что противоречит предыдущим заявлениям Кремля, что создает внутренние политические противоречия для Москвы. В случае отказа таких шагов ситуация, по его словам, будет оставаться без изменений.

Отдельно эксперт прокомментировал информационный и символический аспект событий вокруг 9 мая в Москве, отметив, что любые действия Украины в этот период будут иметь прежде всего политическое значение и направлены на демонстрацию позиции.

"Комментарии" уже писали, что в течение ночи российские войска совершили очередную массированную атаку, направленную прежде всего на энергетические объекты Полтавской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее трагическим стал удар по месту, где уже работали спасатели ГСЧС и ликвидировали последствия предварительного попадания. По предварительным данным, враг нанес повторный ракетный удар, что привело к новым жертвам и разрушениям.